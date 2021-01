El 30-M també farà bon dia

Enmig de la que diuen que és la tercera onada de la pandèmia els partits, però especialment les formacions de govern, han de decidir divendres si ajornen les eleccions convocades, amb retard, per al proper 14 de febrer. La veritat és que falta un mes per anar a votar i a hores d'ara, la preocupació dels catalans, no sembla que siguin les eleccions al Parlament. La batalla per la data, i per l'ajornament, s'ha posat sobre la taula. ERC podria estar interessat en un escenari amb nova data, el PSC les voldria avui per aprofitar l'empenta del seu flamant candidat, Junts s'apuntaria a una data pròxima, els Comuns potser preferien mirar més enllà i el PDeCAT va curt de temps per donar a conèixer la seva candidata. Tenim encara unes hores de debat als mitjans i de declaracions de polítics posicionant-se. De totes maneres, allò més evident és que hi ha centres hospitalaris amb UCI plenes, que les xifres d'afectats creixen i que el 14F encara tindrem un enrenou considerable perquè no tenim remeis i les vacunes es van posant, però per aquesta data no som a temps ni de tenir protegits els membres de les taules. Per si algú pot pensar que qui escriu té un interès en la data, sapigueu que el 14-F treballo, tinc guàrdia, i el 30 de maig, possible alternativa, no ho feia fins ara. Però no tinc clar que sigui el factor decisiu per ajornar unes eleccions (perdoneu la ironia). Això sí, farà més bo.