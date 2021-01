Que sigui definitiu

Les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al dia 14 de febrer se celebraran, finalment, el dia 30 de maig, d'acord amb un acord subscrit ahir per totes les forces polítiques representades a la cambra excepte el PSC, que veu bé l'ajornament però considera que el rigor sanitari aconsellaria retardar-les un mes o un mes i mig, i no tres mesos. El PSC estudia presentar un recurs que encara podria comportar un nou tomb a la situació, atesa la imprevisibilitat de les decisions judicials en matèria electoral. El Govern de JxCat i ERC ha aconseguit tirar endavant el canvi que feia dies que anava estovant, i que coincideix, a grans trets, amb els interessos de tots els que hi han estat d'acord i xoca amb els dels socialistes, que preferirien no arriscar-se que es refredi l'efecte Illa. Hauria estat molt preferible un consens complet, i és d'esperar que la discrepància socialista no acabi portant a una nova sorpresa. Un canvi pactat i d'acord amb la llei no ha de suposar cap menysteniment de la democràcia; gaires cops de volant més sí que rebregarien la ja malmesa confiança ciutadana.