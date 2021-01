Quan la Cerdanya ha de tirar pel dret

Llívia ja té, des d'aquest mes de gener, la nova escola. Han passat més de quinze anys des que l'Ajuntament, llavors encapçalat per l'alcalde Josep Pous, debatia als plens municipals la necessitat d'abandonar les instal·lacions rònegues de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i construir un edifici escolar al parc de Sant Guillem. Eren els anys en que l'Ajuntament de Bolvir plantejava també la construcció d'una escola nova pel poble que revitalitzés la vida social d'un municipi tant a tocar de Puigcerdà que moltes famílies decidien portar-hi els fills. Tant Llívia com Bolvir van topar amb la crisi del 2008 i la Generalitat va anar posposant aquells projectes i d'altres com el de Bellver d'ampliar l'escola Mare de Déu de Talló per convertir-la en institut. Els ajuntaments de Llívia i Bolvir van veure clar que si volien les seves aules noves haurien de tirar pel dret i construir-se ells mateixos els edificis i, com diu l'argot popular ´després ja ho trobarem' amb Ensenyament per recuperar la inversió en la mesura del possible. I així ha estat com els dos municipis han pogut oferir noves instal·lacions als seus escolars. En la mateixa situació es trobava Puigcerdà, amb unes necessitats més grans per població, però encara espera, amb els terrenys urbanitzats, que la Generalitat aprovi la construcció de la nova escola Llums del Nord.