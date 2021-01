Intimidar periodistes

Un tribunal de Manresa ha absolt d'un delicte d'amenaces el militant d'ultradreta Víctor Garzón, denunciat pel periodista manresà Pere Fontanals, director de Nació Manresa. Garzón va compartir des del seu Facebook un post amb la cara de Fontanals (i altres) on l'acusava de mentir i difamar, sota el rètol Wanted - es busca- i l'avís «donde las dan las toman».

La jutgessa considera que no hi ha proves que el post que va compartir fos obra seva i recorda que les amenaces han de ser concretes i factibles per ser delicte. Sense entrar en l'oportunitat de la denúncia ni en la forma en què va ser defensada, cal fer notar que el que es dirimia no eren unes expressions llançades en una baralla d'escala o entre clients d'un bar. Eren invectives llançades de forma premeditada i activa a un periodista que ha de poder exercir la llibertat d'informació -dret fonamental- sense sentir-se intimidat i cohibit.

Que un tribunal consideri que aquest tipus d'acció intimidatòria no mereix davant de la llei ni el més mínim retret, ni tan sols una mínima multa, i que l'acció lliure del periodisme no mereixi un mínim de protecció, llança als intimidadors i els enemics de la llibertat de premsa un missatge de barra lliure que resulta inquietant.