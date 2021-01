S'aixeca el teló

Ja s'ha aixecat el teló escènic de l'espectacle dels despropòsits. Aquesta representació electoral abasta tots els gèneres teatrals : tragèdia, comèdia, drama, vodevil, farsa... Una obra pròpia de Kafka. Segons quin sigui el seu desenllaç les culpes caldrà repartir-les entre els promotors i els directors de l'obra : polítics i juristes.

Quan escric aquestes línies es manté la convocatòria del 14 de febrer i si no hi ha un canvi de darrera hora falta menys de tres setmanes per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya. Unes eleccions atípiques per la pandèmia i per la irrupció dels jutges.

La jornada electoral que sovint es qualificada com «la festa de la democràcia» enguany no és mereix aquesta bufonada . El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) defensa la celebració de les eleccions amb l'argument que són d'«interès públic». D'acord, i la salut dels ciutadans/es no és d'«interès públic»?

L'evolució de la pandèmia es canviant dia rere dia. A Catalunya, les dades d'aquest mes de gener continuen sent angoixants : 5.986 positius en un dia ; 675 pacients crítics ingressats a l'UCI ; 466 persones mortes en una setmana...

Amb aquest panorama els jutges han decidit que les eleccions puguin ajornar-se si en el decurs dels propers dies s'aproven noves restriccions. Així, doncs, pot donar-se la situació paradoxal que tota la «moguda» preelectoral no serveixi per a res. Un altre possible malbaratament de diner públic a la vista. Als responsables de tot aquest descomunal desori se'ls tindria de demanar responsabilitats per la seva negligència. Caldrà veure com acaba tot plegat. Els contribuents innocents -com sempre- acabarem pagant el desgavell.

Els ciutadans/es, escollits per formar part de les meses electorals, aquests dies ja estan rebent les cartes comunicant-los el seu nomenament i anunciant-los que rebran un manual d'instruccions de 29 pàgines amb un annex de «directrius sanitàries»: gel per a les mans, guants d'un únic ús , etc. També se'ls facilitarà quatre màscares per anar-se canviant , una pantalla facial i un equip de protecció individual (EPI) integral d'alta seguretat que hauran de col·locar-se entre les 19.00 h i les 20.00 h, quan les persones contagiades i en quarantena podran votar. Prèviament, abans d'accedir a la mesa, se'ls prendrà la temperatura i si procedeix se'ls farà un test d'antígens. Serà interessant conèixer el cost social i econòmic del muntatge.

Aquestes eleccions són un veritable trencaclosques matemàtic amb un resultat imprevisible. Per molts sondejos que es facin el resultat final és un autèntic misteri degut als efectes de la pandèmia i per la indecisió dels votants. Avui, el 50,7% del electorat diu no saber qui votarà. Un nombre important d'indecisos si es compara amb l'enquesta preelectoral de l'any 2017 quan el percentatge era del 11,6%. Un altre factor preocupant és l'elevada abstenció que es pronostica.

Aquest embolic jurídic acabarà perjudicant la salut de les urnes i la salut de les persones.