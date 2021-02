D'acord, vacunem els cambrers, però i els clients ?

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha deixat anar que pot ser seria raonable que els cambrers fossin població prioritària a l'hora de rebre la vacuna contra la covid. Res estrany ni res a dir. Tenint en compte que no ha tancat bars ni restaurants, com a la majoria de llocs no tan sols de l'estat espanyol sinó d'Europa i no sé quants països del món més, i que a més a més en presumeix, doncs té lògica que pensi que els cambrers han de rebre el fàrmac per immunitzar-los. És clar que el problema no necessàriament deuen ser exclusivament els cambrers, un col·lectiu contra el qual no tinc res a dir, ben al contrari. Què me'n dieu dels clients ?. Doncs vacunem-los, també. Per una birra t'endús una vacuna, i si a més a més et prens unes escopinyes i unes patates, t'emportes un val per la segona dosi.

El que no acabo d'entendre és perquè els cambrers haurien d'anar abans que les caixeres i caixers de supermercats, per exemple, o de dependents de botigues d'aquelles que en diuen essencials i a les quals tots hi acabem passant hi hagi confinament o no. I posats a demanar, reivindico que els qui portem ulleres també se'ns vacuni. Amb el coi de mascareta tot el dia vaig amb les ulleres entelades i és un martiri. Ni respires del tot bé ni hi veus clar. Una vacuna, si us plau, ni que sigui per compassió. Ja sé que tot i la vacuna haurem d'anar amb mascareta igualment durant no sé quant temps, i això sent optimistes, perquè la cosa va per llarg o per molt llarg, però és que no hi guipo.

Per cert. Llegeixo que aquest any pràcticament no hi ha casos de grip, ni constipats greus ni problemes gàstrics severs ni mals de coll típics d'aquesta època de l'any. És clar que tenim la maleïda covid. Ara mateix la canviaria per tota la resta. Tot es deuria precisament a les mascaretes, a la higiene de mans, i no sé si tant a la distància social. No es tracta que abans de la pandèmia fóssim una mica bruts, però sí que es pot afirmar, i ara ja amb una certa evidència científica, que tampoc no érem del tot polits.

L'excusa que tenim és que això de la higiene i sobretot el costum de rentar-se les mans, no és massa vell. No es va començar a fer habitual fins a mitjans del XIX. Els qui podien i tenien mitjans, és clar. Es va començar a fer més com una moda que no pas per qüestions de salut, fins que els avenços de la ciència van demostrar que no s'encomanaven tans virus i bacteris. Dos segles després, seguim igual.