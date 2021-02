L'amor en temps de covid-19

L'emotiva història de la parella de 54 i 58 anys malalts greus de coronavirus que es van casar abans d'haver de ser sedats i intubats ja la coneixen. Segons va explicar el Diari de Tarragona, a l'hospital es van desplaçar un jutge, un secretari judicial i un forense per oficialitzar els tràmits. Els mateixos metges del centre van fer de testimonis de l'enllaç.

Es tracta d'un cas en què una parella ha volgut oficialitzar la seva unió en una situació extrema. I aquí deixo uns fets que transcendeixen un cas concret per expandir-se en totes direccions.

Imaginem-nos que el John Coffey de «La milla verda» a més d'extreure'n el mal també pogués fer el mateix amb el bé, i un cop xuclades les bones intencions i l'amor de la parella les exhalés cap al cel en forma de petits insectes de paper o guspires fosques. I que se'ns fiquessin pel nas, els ulls, la boca o les orelles i comencéssim a estimar-nos més i a complir allò de ser fidels en la prosperitat i l'adversitat, en la salut i la malaltia, d'estimar i respectar-nos tots els dies de la vida. I no només la parella i els fills i la família i els amics, sinó tothom i totes les coses, ja sigui una paperera del carrer o la feina que fem. O, el que és el mateix, que deixéssim de ser constantment infidels a l'amor que hem rebut o al nostre treball. Aquest seria un quadre que m'agradaria veure. Malauradament, només una ànima càndida somnia aquests quadres perquè la realitat pinta diferent. Per això ens encanten les històries com les de l'enllaç matrimonial a la unitat de cures intensives, encara que, al darrere, el que hi hagi en realitat sigui la necessitat de cobrar una pensió o, simplement, fer més fàcil l'accés a una herència.

Sempre hi ha la possibilitat que, malgrat estimar-se de forma absoluta, els fes falta rubricar-ho davant un jutge, un secretari judicial i un forense. Un amor certificat, embolicat amb cel·lofana o fossilitzat envoltat d'ambre perquè perduri milions d'anys per evitar que la vida el deteriori, el desfiguri fins a esdevenir una falsificació, tard o d'hora. A veure qui diu que l'amor pur no existeix si jo això ho tinc signat per un jutge de renom en aquest Estat. També hauran llegit la història d'una altra parella, que, després de 52 anys casats, va morir en poques hores de diferència en la mateixa habitació on estaven hospitalitzats a causa de la covid-19. Quan no van poder bategar acompassats, els seus cors es van aturar. L'un a l'altre no es van demanar pas cap paper per fer-ho.