Les trinxeres

La informació que va revelar el diari El Mundo fa uns quants dies, en què exposava públicament la calerada que el Barça ha pagat a Messi els últims quatre anys, va anar en boca de tothom. Allò que es va vendre com a periodisme d'investigació, i que simplement és fer un copiar-enganxar dels papers que t'ha passat algú amb ganes de venjança, va situar tota l'opinió pública en bàndols diferents. A la premsa anomenada per ells «nacional», i que en realitat és de Madrid, començant pel rotatiu que va donar a conèixer la notícia, van ser clars des del primer moment, dient que l'argentí «arruïnava» el seu club. Com era d'esperar, a la premsa esportiva catalana, que en realitat és la de l'equip masculí de futbol del Barça, es va crear un exèrcit de contenció i de defensa del jugador argentí, utilitzant grans caràcters tipogràfics per expressar que Messi genera més diners dels que cobra i presentant-lo com la víctima d'una conspiració judeomasònica, ai pobre noi.

Enmig de tot aquest guirigall, d'altra banda tan habitual, trobo a faltar algú que hi posi mesura. Estaria bé un estudi que determinés si, en els quatre últims anys, comptant tots els variables, tant econòmics com esportius, tant de rendiment i títols com de derrotes i pèrdua de capacitat col·lectiva a l'equip, Messi mereixia guanyar els 555 milions i escaig (jo amb l'escaig ja m'hi conformaria) que el club li ha pagat. Més enllà d'il·legalitats a l'hora de fer públic un contracte, un cop coneguda la informació, m'agradaria més professionalitat i menys guerres de trinxeres, però suposo que això, en aquest moment de la pel·lícula, ja és demanar massa.