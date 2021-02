Això anava de voluntariat

El voluntariat. A les eleccions hi ha bastant de voluntariat, tot i que un cop gest, aquest posar-s'hi per fer una feina, està emmarcat en una legislació que obliga i una remuneració que compensa, encara que no sigui justa, es fa difícil tornar a l'essència. Però vaja, a les meses electorals s'hi va perquè un ajuntament et tria i perquè un té el compromís amb la societat de fer aquests servei.

Fins ara, en els més de 40 anys de votacions que portem (que sortosament portem, hauríem d'afirmar) no hi ha hagut problemes de pes per constituir les meses electorals. Aquesta tradició, aquesta repetició de normalitat acumulada, aquest any podria quedar estroncada. Hi ha elements per pensar que potser alguna de les meses de les eleccions del proper diumenge no es pugui constituir. La Junta Electoral de Manresa, que inclou pràcticament tots els municipis del Bages i bona part del Moianès diu que un 25% de les persones que havien estat designades han presentat raons de pes per evitar passar-se el dia darrere de l'urna passant llista dels votants i comptant paperetes. al final del dia. 1 de cada 4 membres de la mesa ha quedat exclòs. Està per veure si aquesta alta incidència tindrà repercussions en algun col·legi electoral.

Val a dir que enguany la situació era prou complexa. No ho tenien fàcil els Ajuntaments perquè quan trien els ciutadans per fer de presidents, vocals i substituts, 9 persones per urna, no tenen sobre la taula una variable que aquest any era fonamental: la salut. En condicions de vida normal, sense pandèmia, el número de persones que es tria per a les meses dóna per garantir que es constituiran els col·legis. Hi ha marge per al que no es presenta per barrut i insolidari, per al que ha tingut un problema a última hora i per al que s'ha adormit. El mort va passar de la sala de plens a les taules dels jutges de zona, que han hagut de dirimir si la malaltia o la salut debilitada eren un risc excessiu per passar el dia entre votants i urnes. No hauria estat gens malament haver previst un suport a l'administració de justícia perquè pogués actuar amb el màxim encert. Tampoc hauria estat desencertat preveure solucions davant la més que evident problemàtica arran de la pandèmia. I fins i tot, post-posant la votació s'hauria contribuït, probablement a tenir una societat més alliberada del pes de la por a la covid. Pensar en demanar voluntaris no hauria estat malament, encara que la situació s'assemblés massa a l'1-O.