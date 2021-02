L'expressió que encapçala aquestes línies s'utilitza quan algú vol referir-se a una situació caòtica o de gran desori. Fet l'aclariment, fa unes setmanes una presentadora de la televisió pública estatal –en la seva edició en català– va pronunciar-la per descriure el caos existent en la distribució de la vacuna de la covid-19 a Espanya. La periodista va comentar la picaresca d'alguns personatges a l'hora de saltar-se el protocol per subministrar-se la vacuna.

Abans de donar la paraula als tertulians presents al plató televisiu, va referir-se a la sensació que tenen els ciutadans d'una manera molt diàfan: «això sembla can pixa». I en el decurs del debat, una tertuliana li va donar la raó repetint de nou la locució.

La llista de desvergonyits que s'aprofiten del seu càrrec per saltar-se el protocol de la vacunació establert pel Ministeri de Sanitat és llarga i no coneix classes socials: polítics, alcaldes, regidors, consellers autonòmics, militars, capellans...

Alguns d'ells quan els han descobert, se'ls ha obligat a dimitir dels seus càrrecs. La seva actitud ha provocat la indignació dels ciutadans/es. Personatges que no tenen escrúpols per colar-se i passar al davant de les persones que més ho necessiten per la seva vulnerabilitat.

Quan s'ha descobert la seva malifeta han intentat justificar-se amb esperpèntiques excuses: «per donar exemple»; «per aprofitar les dosis que havien sobrat»; «per ajudar a donar una sensació de confiança, tranquil·litat i seguretat a la ciutadania»; «sobraven vacunes i s'anaven a llançar»...

El bisbe de Mallorca, va justificar el fet d'haver-se subministrat la primera dosi de la vacuna quan no li tocava, dient que ho havia fet «com un exemple de bondat». Òndia! amb tanta bondat mereix ser canonitzat.

Un altre desvergonyit, l'alcalde del Guijo, un petit municipi de Còrdova, quan va ser descobert va tenir la barra de dir: «jo no volia vacunar-me perquè no crec en la vacuna, però van sobrar unes dosis i les infermeres em van dir que si no em vacunava jo les anaven a llençar, així que vaig dir que sí. Em van convèncer». Un barrut que tot i declarar-se anti-vacuna va decidir sacrificar-se per la causa. Quanta generositat...

Davant aquest descontrol, el passat 28 de gener el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes van signar un nou protocol per evitar aquest ús indegut de les vacunes.

És curiós com en un país on la picaresca té tants adeptes ningú hagés previst cap control sancionador per castigar a tota aquesta colla de pocavergonyes.

I ves per on, la nova ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha estrenat el seu càrrec descartant sancionar a totes aquelles persones que se saltin el protocol de la vacunació. Això sí, ha concretat la seva decisió manifestant que es mereixen un «rebuig social». Molt bé, només faltaria!

Vist el panorama, em solidaritzo amb el lèxic de la didàctica periodista i em permeto ampliar la locució. Un afegitó que també està recollit en el refranyer català: «això es can pixa i rellisca».