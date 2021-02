Tot i que costi: voteu!

Cal anar a votar. Tot i que faci mandra i que molts considereu que no hi ha polítics que estiguin a l'alçada del que necessita el país i reclama el moment que estem vivint. Tot i que els debats que heu seguit per la televisió amb els caps de les principals candidatures us hagin fet posar vermells de vergonya aliena més d'una vegada. Malgrat les inseguretats que genera anar a dipositar el vot enmig d'una pandèmia. Ni que se us remogui l'estómac davant contradiccions com ara que les restriccions no us deixin retrobar amb la germana que fa mesos que no veieu i que, en canvi, aquests dies precedents s'hagi permès a la ciutadania sortir de la comarca per participar en mítings i actes de campanya. Per llei. S'ha de tenir el sobre a punt i anar a votar i, com aconsellava l'investigador biomèdic manresà Pere-Joan Cardona aquesta setmana, fer-ho sense encantar-se. Res de socialitzar. Però s'ha de votar perquè és de les úniques eines que tenim a l'abast per intentar canviar el que no ens agrada. Per tenir-ho encara més clar, només cal fer el senzill exercici d'imaginar com ens sentiríem si al malestar que ens genera la incompetència dels nostres governs hi haguéssim d'afegir que no tenim veu ni vot per rellevar-los. La setmana passada em va arribar a casa la primera carta amb propaganda electoral d'un partit. Va anar directament a la brossa. Em va cridar l'atenció perquè es va anunciar que en aquesta contesa electoral, per primera vegada, la Generalitat enviaria a casa un sobre amb les butlletes de tots els partits que concorren a les eleccions. Aquest també el vaig rebre, igual que la resta de propaganda dels partits principals. Inclou un sobre per ficar el vot i setze butlletes: quinze corresponen a cadascun dels partits que es presenten i la setzena és una butlleta en blanc per poder fer el vot en ídem. A la banda interior del sobre hi ha (en català i castellà) un llistat de recomanacions per votar amb seguretat. Dur el vot preparat de casa; consultar el col·legi i la taula abans d'anar a votar; anar-hi sol, si pot ser; dur la mascareta; respectar la distància de seguretat a les cues de l'exterior i l'interior del local electoral; desinfectar-se les mans a l'entrada del col·legi electoral i evitar el contacte amb altres persones; entrar-hi amb el vot i la identificació preparada, i el que esmentava abans, anar a la idea. Pregunta: si s'ha enviat aquest sobre amb totes les butlletes, per què també les han enviat els principals partits? Calia? No podrien haver destinat els diners a un altre tema? El que deia, tot i que costi, cal anar a votar.