Les eleccions al Parlament de Catalunya més atípiques, celebrades en plena pandèmia, van tenir lloc ahir amb una normalitat més que considerable i amb una participació baixa, però no extraordinària. Aquesta és la primera conclusió de la jornada d'ahir, i és molt positiva perquè és una mostra de maduresa de la societat i de l'administració. Pel que fa als resultats, hi destaca un doble relleu: en el bloc independentista ERC supera JxCat i en el bloc constitucionalista el PSC pren el relleu de Ciutadans. Els socialistes ressorgeixen amb una victòria en vots que avala la seva aposta per la moderació en l'eix nacional, i que remarca l'enfonsament estrepitós de qui apostava per tot el contrari: Ciutadans perd un milió de vots i recull un fracàs mai vist. Per contra, la dreta més radical entra amb força i obté 11 diputats, una mala notícia que, tanmateix, no sembla que hagi de tenir una influència important a la cambra. Finalment, el que resultarà més rellevant: l'independentisme reforça la seva majoria, que s'eleva ara a 74 escons, i supera per primer cop el 50% dels vots. ERC empata en escons amb el guanyador per vots i es perfila com a molt probable nou titular de la presidència de la Generalitat, si la CUP no sorprèn amb un estirabot.

Novament, Catalunya emet una potent demanda de reformulació del seu encaix dins de l'estat i de solucions per a les ferides del 2017. Comença una nova etapa; és responsabilitat de tothom que en surti un govern estable i consagrat a abordar els gravíssims problemes que ha d'afrontar Catalunya. Problemes d'ara que no poden esperar a demà.