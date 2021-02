Pere el Gran

Perdoneu el títol fàcil. Diuen que quan Pere Aragonès tenia setze anys va enviar dues cartes, una a Maulets i l'altra a les JERC. Com que aquests darrers van respondre primer, va ser en aquesta organització política juvenil on va començar a militar i és per això que porta més de mitja vida a Esquerra Republicana de Catalunya. Molts anys de compromís polític, sí. I és que el de Pineda està a les antípodes d'aquella mena de líders passa-volants, que fan veure que no els agrada la política i que sense experiència prèvia en aquest món difícil hi aterren d'un dia per l'altre gràcies al prestigi acumulat en algun altre àmbit de la vida.

En Pere és un polític del tipus picapedrer, dels que saben que el camí és difícil, lent i ple de giragonses, que no aspiren a monuments a les places ni a pàgines destacades als llibres d'història, que es conformen –i no és poc– amb empènyer tant bé i tant fort com puguin allà on tenen la oportunitat de fer-ho. I és que potser sí que la política no ha de ser una professió, però sí un ofici, no en tingueu cap dubte, difícil, desagraït i sovint despietat, que s'aprèn, com tots, a base de deixar-hi colzes, soles de sabata i, moltes vegades, amistats. Rere el seu somriure de nen (que l'acompanyarà tota la vida) i la imatge de noi aplicat i recte, s'amaga una veritable bèstia política. En dono fe. Auto-disciplina, memòria treballada, contenció verbal, conviccions (independentistes i socialdemòcrates), amplis coneixements adquirits, capacitat de direcció i un ego espectacularment baix per a una persona amb la seva carrera política. Li faltaria, pel meu gust, treure's de tant en tant el barret de jugador d'escacs i deixar-se anar una mica, demostrar que quan cal també sap fer l'animal i que, com tothom, espera el divendres per fotre's una cervesa més del compte.

En Pere és el meu cap directe des de fa dos anys i mig. Pensareu, per tant, que aquest article és per fer-li la gara-gara. No ben bé. El que miro de dir en realitat és que el conec prou com per creure que és la persona idònia per fer la feina especialment difícil i especialment important que ara toca fer. Que és la persona indicada per posar d'acord tres o quatre partits (els anomeno per si de cas: Junts, ECP, CUP i ERC) i liderar un govern més ampli i més a l'esquerra que l'actual al servei de quatre objectius compartits per la majoria de catalans i catalanes: Autodeterminació (millor d'hora que tard), sector públic fort (amb la fiscalitat corresponent), transició ecològica de l'economia (fets, no paraules) i drets (i papers) per a tothom. L'ascens i influència de l'extrema dreta en el camp espanyolista i la disbauxa ideològica del món post-convergent creen les condicions necessàries per l'emergència d'una nova hegemonia política al voltant, ara sí, de l'independentisme d'esquerres. No ho desaprofitem.