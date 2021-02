Les destrosses als carrers de Barcelona i altres ciutats per tercera nit consecutiva han fet aflorar una vegada més el paral·lelisme entre la violència al carrer i les agressions a periodistes o a instal·lacions periodístiques. El Periódico, diari del grup Prensa Ibérica com el que teniu a les mans, va rebre la nit de dijous la visita dels radicals, que van fer una trencadissa als vidres de l'entrada. Altres mitjans i periodistes de tota mena han estat intimidats aquests dies a Barcelona i altres ciutats. És notable que la llibertat de premsa i la pluralitat dels mitjans de comunicació sigui sempre en el punt de mira dels qui practiquen la violència. Periodisme i democràcia han anat sempre de bracet, i trencar aquesta relació ha estat sempre l'objectiu dels que ni volen periodisme lliure ni volen democràcia, sinó una societat per a ells amb una informació només al seu gust. L'explosió de les xarxes socials no ajuda a evitar-ho, ni tampoc els responsables institucionals que cada cop es veuen més amb dret de controlar la informació pública com si fos seva. Cada agressió ens recorda que la llibertat d'informació és sagrada, és de tots, i tots hem d'ajudar a preservar-la.