Ara fa un quart de segle

Hi havia un temps en què els miracles eren factibles. El TDK Manresa en va firmar un parell a la segona meitat dels anys 90 quan va guanyar la Copa del Rei (96) i la Lliga ACB (98) en dos exercicis de talent, treball i fe que van causar una admiració majúscula. Només dos anys abans del primer d'aquests dos assoliments heroics, el Deportivo de la Corunya es va atrevir a plantar cara a la jerarquia del futbol i es va quedar a un sol gol de guanyar la Lliga, que finalment es va endur el Barça de Cruyff. Sis anys després, però, la història els va fer justícia i els Fran, Donato, Mauro Silva, Makaay i companyia van poder alçar el títol. Des d'aleshores, el campionat només l'han guanyat el Barça, el Madrid, el València un parell de cops -ja fa molt- i l'Atlètic una vegada. Imaginar que el Sevilla o la Reial Societat assaltin els cels és molt imaginar. Les desigualtats monetàries s'imposen, i fins i tot els miracles com els del TDK -dijous farà un quart de segle de la primera gesta- semblen impossibles. En el millor dels casos, un fet extraordinari i puntual com la Premier League que el Leicester va conquerir fa cinc anys. Segurament, la culpa és de l'esport capitalista desregulat, que va engrandint l'escletxa entre rics i pobres, sobretot en una Europa on no hi ha la normativa que als Estats Units permet igualar les competicions. Fa més de dues dècades d'aquell TDK que va enamorar, i, malgrat tot, queda l'esperança que algun dia la bombolla petarà i el capitalisme salvatge deixarà pas novament a la possibilitat que els miracles tornin a ser factibles amb talent, treball i fe. Que l'exemple que va donar Manresa no ens abandoni mai.