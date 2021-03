Tsunami a les ones de Sant Fruitós

Així és el món de la comunicació i del periodisme, precari i poc agraït». Veritat coneguda, però no per això menys dolorosa, amb la que es va acomiadar el periodista Pol Rodríguez divendres al vespre del programa Esport i Punt. L'espai d'informació esportiva local ha estat en antena durant un any a Ràdio Sant Fruitós, però el consistori ha adjudicat la gestió dels continguts a una nova empresa i aquesta ha decidit no comptar amb l'equip que fins ara s'encarregava de la informació.

Les ones estan mogudes al poble, amb periodistes acomiadats, l'Associació de Ràdio mosca perquè ha quedat al marge de totes les decisions, entitats esportives decebudes i l'equip de govern mirant cap a un altre cantó, com si la cosa no anés amb ells.

L'origen del conflicte rau en la concessió de l'emissora. L'Ajuntament -com tants d'altres- vol una ràdio pública amb continguts, però sembla ser igual qui els ha de facilitar i amb quines condicions treballa. L'únic determinant és la xifra econòmica a pagar i sempre guanya la més baixa. Ja podia dir missa la tècnica de Comunicació, que és qui va valorar amb més punts la proposta continuista d'Ona Bages, inclòs l'Esport i Punt. El seu pressupost, però, pujava a 39.630 euros, mentre que el de l'altre aspirant, l'empresa, JPPRO Barcelona, era de 33.685,50.

Reducció de personal al mínim i sous més precaris són l'única manera que tenen les empreses de comunicació per oferir preus ajustats i sembla que el cas de Sant Fruitós va per aquest camí. S'ha canviat el periodista que s'encarregava de la informació del municipi i a l'equip de l'Esport i Punt també se li va traslladar que no comptaven amb ells (tot i que 48 hores després, potser improvisant per les queixes, se'ls va oferir seguir, però en pitjors condicions). El resultat és el conegut, l'adéu a l'espai informatiu que ara intentarà trobar nova casa.

Sobta que un ajuntament d'esquerres no inclogui clàusules en els contractes que garanteixin un servei eficient, però també unes condicions dignes per als qui les apliquen, compromisos que obliguin a les concessionàries a donar exemple i a tractar la professió i els professionals amb respecte. I, perquè no, clàusules que garanteixin oferir als oients allò que volen escoltar i no allò que es decidirà des d'un despatx de Premià de Mar. De fet, preveure un canvi de concessió al febrer, enmig d'una temporada informativa ja deixa entreveure la concepció que té l'Ajuntament d'aquest servei. Per sort, la passió que senten molts encara pel periodisme fa que les ones no s'apaguin.