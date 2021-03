Una Policia Local de Puigcerdà més visible

Puigcerdà estrena aquest divendres la nova seu de la Policia Local. Els agents treballaran ara en unes dependències més grans i preparades per la seva feina. Un dels canvis més importants serà, però, intangible. El cos passarà d'ocupar uns locals petits i invisibles a la població a l'edifici consistorial a tenir una seu pròpia i molt més visible al carrer Querol 23, una adreça que és enganyosa perquè a la pràctica està a la plaça Santa Maria, al cor de l'illa de vianants. Aquest pas ha de facilitar que els agents siguin més presents pels turistes i veïns, que cada dia veuran les noves dependències així com l'entrada i sortida dels agents. El cos serà molt més present en la consciències quotidiana dels puigcerdanesos. Algú podria pensar que l'eficàcia de la gestió en la seguretat ciutadana del cos local es basarà en el fet que una major presència persuadeixi els possibles delinqüents de cometre els seus delictes. Però la filosofia pot ser també vista en clau positiva. Una major presència dels agents facilita un major contacte amb els veïns, una comunicació més fluida amb els actors de la rutina de la vila i, per tant, una relació més estreta entre els agents i allò que passa als carrers i de portes endins de les cases. En aquesta mateixa línia, algunes ciutats mitjanes del país van posar en marxa fa uns anys l'anomenada Policia de Barri. Eren patrulles d'agents que cada dia passejaven pels mateixos carrers coneixent a fons a la gent que hi fa vida. Així és com els agents percebien de primera ma la tranquil·litat de la rutina de la ciutat i, al contrari, notaven de seguida el factor que trencava la quotidianitat. D'aquesta manera l'agent de barri era, per exemple, el primer a saber dels comerciants que un avi o persona amb dependència feia dos dies que no apareixia per la botiga o que gent desconeguda rondava amb moviments sospitosos. Ara la Policia Local de Puigcerdà sortirà del seu cau de l'ajuntament per obrir-se d'una forma més visible a la població. Els agents seran a escassos metres de l'Oficina de Turisme i la plaça Santa Maria facilitant la consciència col·lectiva que la seguretat i el civisme es construeix entre tots.