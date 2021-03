Temps de maniobres obscures

En temps convulsos com els actuals, les maniobres obscures o fosques proliferen. Allà on hi ha interessos importants, els caps pensants maquinen per guanyar o no perdre poder. Només mirant un moment el retrovisor dels darrers dies constatem moviments que ens obliguen pensar i a intentar descobrir què hi ha més darrere del que ens ensenyen.

Una «oportuna» investigació dels Mossos d'Esquadra, amb la detenció de l'expresident i d'executius de l'entitat ha aconseguit posar en un segon terme de l'actualitat la problemàtica derivada dels altercats al final de les manifestacions que hi ha a Catalunya d'ençà que es va empresonar Pablo Hàsel. Amb aquesta maniobra, el focus d'atenció mediàtic ha passat dels carrers del centre de Barcelona, amb la Brimo i els descontrolats com a principals actors, al Camp Nou i a la comissaria de les Corts, amb Bartomeu i els seus directius, amb el paper de protagonistes d'un film d'intriga.

El Barçagate és una dels episodis més obscurs d'una entitat històrica que ha conviscut moltes situacions complicades, però aquesta és una de les més sorprenents. Que una entitat contracti una empresa, suposadament per desacreditar els seus treballadors més brillants, ho ha d'haver pensat una ment descentrada. I si això es fa a partir d'un contracte desorbitat, entrem de ple en el món de la foscor. El Barça, amb les eleccions del diumenge, i les detencions d'aquest dilluns passat, ha aconseguit allò impensable en aquests darrers mesos: que la pandèmia i la política passi a un segon o tercer nivell de l'actualitat. El futbol és una de les religions dels temps contemporanis i, per tant, ara Marx diria que és l'opi del poble és l'anomenat esport rei.

La maniobra de les detencions del Barça ha empetitit els interessos polítics que hi ha darrera les convocatòries de protestes postelectorals en el marc de les negociacions per la configuració de la mesa del Parlament i del nou govern. El moviment de portar al carrer la reivindicació d'un nou model policial i de la reversió d'injustícies socials s'ha escapat de les mans dels promotors de les manifestacions. Algú sembla haver posat seny abans que socialment s'avali la contundència sense contemplacions de la policial. Els polítics saben que les negociacions i les escenificacions poden maridar, com un bon plat i un bon vi, però si no es vetlla per la qualitat del producte, el fracàs està servit. Compte, amb algunes maquinacions que poden sortir cares al conjunt del país. Amb pandèmia i crisis econòmica s'ha de vetllar com es fan les coses i quina imatge de país volem transmetre.

En dies d'accions emmarcades per la foscor i l'obscuritat, algú es va il·luminar per «celebrar» els 40 anys del cop d'estat de Tejero per enaltir la figura del Rei salvador de la democràcia. Una iniciativa pròpia de les estratègies de màrqueting que, d'una forma surrealista, el propi emèrit es va carregar en qüestió d'hores. Primer, homenatge; després, nova regularització fiscal i per acabar-ho de reblar vacuna xinesa a Abu Dabi per a Juan Carlos i les seves filles, Elena i Cristina. Un exemple d'autodestrucció.