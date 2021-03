Nou hores i mitja al bar

Bones notícies, ja podem passar nou hores i mitja seguides al bar. La Generalitat afluixa la corda i a partir de dilluns l'hostaleria podrà obrir sense interrupció de dos quarts de vuit del matí a les cinc de la tarda. Continuo sense entendre per què no poden servir cafès amb llet a un quart de set si el toc de queda s'aixeca a les sis, però els misteris de ca l'Argimon són insondables. La gent més necessitada d'un beuratge calent i estimulant és la que es posa en marxa a les hores heroiques. Que arribin els croissants mentre esperes el primer autobús t'arregla el dia. Per a la resta, apuntin: ja no ens faran fora a dos quarts d'onze amb el recordatori que podem tornar a la una. Acumular hores en una cafeteria no és cap bajanada; J. K. Rowling va desenvolupar el personatge de Harry Potter al pis de dalt d'un pub de Londres on gairebé feia vida. Suposo que de tant en tant demanava una altra tassa de te, i al migdia potser unes patates fregides amb pebre vermell i alguna salsa. No estic gaire segur que hagués pogut escriure al pis de dalt de l'establiment on faig el cafè d'havent dinat; com a tants d'altres, hi imperen els decibels desenfrenats, i no pas per la discreta música ambient sinó perquè els catalans hem vingut a aquest món a cridar, els cafeters a fer anar el molinet elèctric, i els arquitectes a dissenyar espais de reverberació sonora. Al final, el lloc més silenciós és la terrassa, al costat dels cotxes que passen. El fregadís dels pneumàtics amb l'asfalt tapa les converses desinhibides. Però en interiors on s'assassina el cuc de l'orella he vist persones abstretes hores i hores en el contingut de llibres que, pel que s'entrelluca a distància, no deuen ser de fàcil digestió, perquè estan plens de fórmules i diagrames, o a la tapa hi diu alguna cosa de dret administratiu, posem per cas. I allà s'estan, alienes a tot, amb mig tallat que es congela lentament, fins que el cambrer retira la tassa, i ni així no s'immuten; quan finalment els toquin l'espatlla per dir-los «anem a tancar» miraran l'hora amb cara de sorpresa.