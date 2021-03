Europa ha mort, cantaven els Ilegales

La covid té una dimensió geoestratègica enorme. En el balanç provisional de la pugna per l'hegemonia mundial podem anticipar que Estats Units haurà perdut el partit del coronavirus per incompareixença, i la Xina s'anotarà un punt important, però no decisiu. La lluita per guanyar la Champions del segle XXI està molt oberta. En canvi, el capítol històric de la vacuna sí que pot ser decisiu per als europeus i els russos que aspiren a continuar competint en la màxima categoria.

Rússia, que darrerament ja només ostentava un rol en l'escenari mundial gràcies al xantatge energètic, l'arsenal balístic i el filibusterisme digital, ha aconseguit, amb la seva reconeguda vacuna Sputnik V una esplèndida carta diplomàtica. El Kremlin ja no ha de ser el dolent per tenir algun paper en la pel·lícula. A Europa li passa tot el contrari. França i Alemanya, els dos estats que, juntament amb Gran Bretanya i Estats Units, han fet la revolució científica i tecnològica dels segles XIX i XX, han estat escombrades de la competició. França observa deprimida i perplexa com la pàtria de Pasteur i dels poderosíssims laboratoris Sanofi no ha pogut crear una vacuna pròpia per sostenir l'autonomia estratègica i mantenir viva la idea que França sempre té alguna llum per guiar la humanitat. El cas d'Alemanya és encara pitjor. Em jugaria la col·lecció de tintins a què el Govern alemany ha maniobrat per tal que les compres de la UE (presidida per la merkeliana Von der Leyen) donin a BioNtech-Pfizer (tecnologia alemanya) i CureVac-Bayer (cent per cent alemanya) un lloc preeminent en el mercat europeu, cosa que ha condicionat l'estratègia de Brussel·les i que, afegida a la desesperant burocràcia comunitària i a una absurda dèria de comprar barat quan no toca, manté Europa en nivells de vacunació exasperants i sense fitxes per jugar al monopoly mundial de les xeringues. Si la radiació germanocèntrica que imagino és real, Berlín haurà tingut en el pecat la seva penitència. La inoperància de la UE ha llançat en braços extraeuropeus els territoris de mitteleuropa que Alemanya té l'obligació estratègica perenne d'hegemonitzar: el germà austríac i el veí danès volen cap a Israel, i Hongria, Eslovàquia i Polònia s'han llançat en braços de Xina i de Rússia. La covid posa tothom al seu lloc. París, superada; Berlín, entotsolada; Londres, bojament a la seva; Madrid, sopant tapes amb tots els restaurants oberts, iupi. I nosaltres, a veure com acaba.