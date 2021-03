Blop-blop (bombolles)

Es nota que la consellera Alba Vergés volia mantenir les comarques tancades, per això a la roda de premsa va explicar l'obertura d'una manera peculiar:

–Es manté el confinament comarcal, permeable per a les bombolles de convivència.

Que en llenguatge comú vol dir: fica la família al cotxe i enfila cap a l'autopista.

Els que no convisquin no poden viatjar junts. La penya filatèlica de Riudecrancs només pot fer l'excursió anual en cotxe de línia regular. Si els paren els guàrdies, tots els penyistes asseguraran que viatgen sols i que l'abundància de velles samarretes amb la frase «les dents dels segells no mosseguen» és pura coincidència.

Podem imaginar una família qualsevol rebent les novetats per la tele. Un progenitor escolta la notícia i diu:

–Dissabte, després del Carrefour, què us sembla si anem a treure la pols a l'apartament? Passejarem per la platja, soparem pizza i diumenge farem un arròs abans de tornar.

–El conseller va dir que cal dur la declaració responsable –apunta una de les filles.

–Doncs la omplim. Oi que ens en queden?

–Cap ni una, i la impressora s'ha espatllat.

–També va dir que hem de portar un certificat de convivència –afegeix l'altra filla.

«Per què haurem tingut filles que treuen bones notes, i no fills totxos?», rumia el progenitor, però es rendeix i pregunta: «això on ho donen?».

–A l'Ajuntament. Es pot tramitar per internet.

–Doncs entra-hi.

Al cap d'un minut, la noia demana: «algú té certificat digital, Idcat Mòbil o Cl@ve?»

–Que què de què?

–Doncs sense una d'aquestes coses no es pot tramitar.

Llavors l'altre meitat de la parella progenitora esclata i proclama: «Saps què? Dissabte ens fiquem al cotxe, fem via, i si ens aturen ens posem a discutir i a barallar-nos com energúmens; així quedaran ben convençuts que som família i vivim plegats. Estem d'acord? Doncs a sopar i no en parlem mes».