I la Segona Catalana de futbol?

L'esport amateur pot reprendre les competicions, un cop el Procicat ha aixecat les restriccions establertes des de la tardor per la pandèmia -ja era hora! Cal recordar que l'esport ha estat un dels àmbits més castigats -n'hi ha d'altres- en la lluita per aturar la propagació de la covid-19. La temporada passada no es va poder finalitzar, i aquesta haurà quedat greument mutilada fins al punt que en la majoria d'especialitats esportives s'haurà de fer contorsionisme per completar uns campionats dignes, molt més curts, és clar.

Per molt que es digui que l'esport amateur és participació -i tant!-, també agrada competir, lluitar per un objectiu, cada esportista o equip dins de les seves possibilitats. Les respectives federacions han adequat les seves lligues a l'espai de temps que resta per finalitzar la temporada. En futbol, però, la Federació Catalana ha decidit suspendre la Segona Catalana -no la resta, Primera, Tercera i Quarta Catalana. El motiu? doncs que una bona part dels clubs inscrits en aquesta divisió han mostrat el seu desacord per haver de jugar en dies laborables o fins al juliol per completar el pla de competició inicialment establert i aprovat per l'assemblea l'estiu passat. És lògic que els equips no hagin acceptat aquestes condicions de competició tenint en compte que s'està parlant d'esportistes amateurs. Però no hi havia cap altra alternativa per no deixar més de cent equips sense competició? Segur que sí. L'alternativa federativa és jugar un torneig voluntari sense ascensos ni descensos com si fossin partits de solters contra casats.