I tu, quin porno mires?

Les noves tecnologies poden jugar males passades. Una tecla pitjada a deshora i patapam, la teva foto de la comunió (per dir-ho en cristià) s'ha convertit en el teu estat de WhatsApp. O que li preguntin al periodista Antonio Baños, que s'ha fet trending tòpic després de compartir sense voler els seus gustos sexuals, bastant escatològics i amb tocs orientals.

Les TIC són part inseparable del nostre dia a dia i, en conseqüència, també de la nostra vida sexual, a totes les edats. I tothom té els seus fetitxes, aquella carpeta interior que vol preservar en secret; aquells moments viscuts entre pestanyes d'incògnit del navegador; aquelles converses basades en imatges que només els il·lusos es creuen que s'esborren pocs segons després de ser enviades. El tabú, però, en realitat és, només, de portes enfora en una societat que es fa la puritana, perquè, de portes endins, les grans companyies ho saben tot de tu. I de tant en tant, elles mateixes fan púbics informes que ajuden a entendre si gustos com els del Baños són els més comuns i si, com s'ha alertat en algunes ocasions, l'internauta es deixa pervertir per termes més preocupants, com les violacions en grup. És aquest el porno que més es mira? No anem tan de pressa, que això serà el clímax final.

Una persona necessitaria una vida de 115 anys per poder veure (sense pauses) tots els vídeos pornogràfics que es pengen anualment (4,8 milions) a Pornhub.com. Una xifra ingent que demostra la potència de la indústria porno. Segons aquest portal, el seu usuari tipus és un baró de 41 anys i, de fet, un 61% dels seus consumidors tenen més de 35 anys i un 32%, entre 25 i 34. El temps d'estada a la pàgina és de 9 minuts i 40 segons de mitjana, sobretot els diumenges, i el trànsit se sol enfonsar per Nadal i el dia de la Constitució.

És, però, només cosa d'homes? Les xifres diuen que no. A Espanya, les dones representen el 30 % dels usuaris de Pornhub i tenen preferències particulars. Stephen Davidowitz, científic i economista nord-americà, s'ha dedicat a estudiar com la societat consumeix porno i afirma que un 62% de les dones prefereix veure sexe amb un punt extrem (tipus 50 ombres de Grey) i es decanten per vídeos d'altres dones abans que els de parelles heterosexuals. En canvi, entre els homes encapçalen el rànquing del més buscat a Pornhub les categories madures (les MILF, les mama i'd like to fuck), el porno japonès i el lèsbic. Sobre gustos sexuals, com diu el títol del llibre de Davidowitz, Everybody lies. I tu, quin mires?