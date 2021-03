Vellesa i administració

La setmana passada el Consell de les Persones Grans del Bages vam celebrar l'assemblea comarcal per via telemàtica degut a les restriccions per la pandèmia. Malgrat les limitacions pressupostàries que condicionen el treball dels Consells Comarcals els qui tractem amb els seus professionals (personal tècnic i polític) som testimonis del bon treball que estan fent en l'àmbit de les persones grans. A la reunió del passat 9 de març, a més de efectuar-se un exhaustiu repàs de la feina que s'està realitzant, va presentar-se la prova pilot del «Servei Especialitzat d'Atenció a la Vellesa». Una nova eina social per millorar la qualitat de vida .

Cal reconèixer que d'un temps ençà la sensibilitat de les Administracions ha augmentat considerablement si bé encara queda força camí a recórrer per satisfer les necessitats de la vellesa, sobretot en l'àmbit assistencial. S'ha de legislar i promoure polítiques socials per aconseguir envellir amb dignitat.

Fa uns anys l'Ajuntament de Barcelona va impulsar una interessant campanya amb el nom de «Sóc gran, i què?». Un treball de participació i sensibilització per trencar amb els estereotips existents. Aquesta campanya va rebre el reconeixement per part de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) i va ser seleccionada com una de les 9 millors pràctiques internacionals contra l'edatisme.

Actualment es parla molt de «l'edatisme» –la discriminació per edat– i és que en aquesta societat segons l'edat es sentència el tracte a rebre. La tercera causa de discriminació al món és l'edat. La vellesa sovint és objecte de burla i de menyspreu social. Fomentar la cultura del respecte amb les persones grans és una forma de prevenir el maltractament a la vellesa. Cal trencar aquesta visió distorsionada que sovint es té de la vellesa associada a una vida trista. A la vellesa s'inicia una nova etapa amb nous reptes i aprenentatges.

Segons dades de les Nacions Unides (ONU) corresponents a l'any 2019, la població mundial de més de 60 anys era de 962 milions, i es preveu que a l'any 2030 serà de 1.400 milions de persones, un augment del 46%. A Espanya, segons previsions de l'Institut Nacional d'Estadística, a l'any 2050 el 30,79% de la població tindrà una edat superior als 65 anys. A Catalunya, segons dades de l'IDESCAT, l'any passat hi havia 21.089 persones amb una edat superior als 95 anys. Aquest augment de l'esperança de vida fa que ja es comenci a parlar de la «quarta edat». Una nova classificació per afegir a l'ignominiós catàleg d'edats.

Aquella generació de persones que va néixer durant la guerra (in)civil, va créixer durant la postguerra i va fer-se adulta en aquella Espanya del «desarrollo», ha anat envellint ajudant als fills per la crisi econòmica i ara es va morint en la solitud a causa de la pandèmia.

Tal com va dir el filòsof Ciceró fa uns quants anys: «la vellesa és l'única cosa que arriba sense haver d'esforçar-nos per aconseguir-la». Avui, però, ben segur que hi afegiria: «l'Administració s'ha d'esforçar per aconseguir viure-la dignament».