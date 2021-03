la llei trans al ple

El ple de Manresa va aprovar dijous una moció que reclama l'aprovació de l'anomenada «Llei trans», que roman encallada al Congrés. Va ser la primera vegada que es va debatre al ple sobre aquest assumpte, secularment ocult sota tones de repressió. Un membre del col·lectiu trans que va intervenir va agrair la bona voluntat però va retreure al govern d'ERC i JxCat que no estigui fent prou per ajudar persones que ho necessiten amb urgència, i va recordar a la Generalitat que fa molt temps que esperen un servei de suport específic a Manresa. Les persones que neixen amb uns genitals que els adjudiquen socialment un gènere que no és realment el seu no són ni una minoria insignificant ni una raresa. Són moltes, estan emergint com en el seu moment ho va fer l'homosexualitat i reclamen ajuda per abordar les enormes dificultats que els crea la idea, científicament obsoleta, que cossos i gèneres han de coincidir obligatòriament. No és així. Cal acceptar-ho amb naturalitat i ajudar des de les institucions, amb llei i recursos, qui veu la seva realitat personal presonera d'uns cànons socials que neguen, marginen i generen molt dolor.