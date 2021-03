On ets avui?

Després de quatre mesos de confinaments municipals i comarcals, aquest cap de setmana som molts els que hem aprofitat l'ocasió per retrobar paisatges que havien quedat durant llarg temps fora del nostre abast.

Les carreteres certifiquen la mobilitat i milers de persones guaiten l'horitzó, ja no per la finestra de casa sinó per la finestreta del vehicle.

No del tot, però sí una mica, allà on siguis aquest cap de setmana -o la resta de dies des que es va aixecar el confinament si no treballes cada dia de dilluns a divendres- és allà on vols ser.

No és una màxima sinó una constatació. Els que tinguin segona residència hi trauran el cap, s'aprofitarà el marge donat pels governs per anar a visitar familiars que viuen lluny, per trepitjar els teatres i museus als quals no es podia accedir, i per a mil i un tipus d'escapades diferents. Perquè, més enllà del límit municipal i comarcal, hi ha part de les nostres vides. Una part que ha quedat en suspens en gran mesura des de fa més d'un any.

Així que una anàlisi d'aquest cap de setmana oferiria un interessant perfil de desitjos finalment satisfets. Encara que no sempre correspostos. L'amo del xiringuito de gambes de la platja estarà molt joiós de satisfer el desig de menjar crustacis dels que no tenen àcid úric, però no així les gambes. Ni el propi mar. Jo aniré al mar sabent que estava millor sense mi, sense tu i sense nosaltres.

Estic segur que em mirarà amb una cara immensament llarga, amb un retret mut que si es gira vent m'arribarà en forma d'escopits humits. Ni ens vol ni ens ha volgut mai, i prou que va intentar impedir-ho fins que es va veure envaït, plastificat, arrasat, contaminat... El mar que avui visitarem no ens ha trobat a faltar. Deu estar desitjant que la intel·ligència artificial cap a la qual ens dirigim sigui una realitat tan aviat com sigui possible.

Perquè, un cop aconseguida i implantada, què creuen que serà de les primeres coses que faci si, per molt artificial que sigui, és veritablement intel·ligent? Jo diria que fins i tot el mar ho sap. Temo que la intel·ligència artificial i el mar coincidirien que un virus molt més eficaç que el coronavirus SARS-CoV-2 seria una bona solució per al planeta. El realment intel·ligent seria fer que el mar canviés d'opinió. De forma que la intel·ligència artificial que ha de venir no ens esmeni la plana amb el bolígraf vermell i no hi hagi confinament que ens salvi.