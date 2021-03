No sé quan es va començar a generar. Suposo que, com passa amb infinitat de qüestions, tot va començar de manera sigil·losa, lenta i continuada. La tensió a tots els àmbits socials s'ha fet evident, i en aquests moments es viu un estrès, una angoixa vital, que es reflecteix en el comportament diari de cadascú. La intolerància s'ha apoderat de les xarxes socials; la violència, del carrer. Baixar avui pel passeig de Gràcia de Barcelona produeix una enorme tristesa en veure els comerços tancats i els seus aparadors protegits amb planxes de fusta o acer. El paviment corroït pel foc dels contenidors que van cremar fa uns dies ens evoca la pena i les incerteses que, a més, ha aportat la pandèmia de la covid. La premsa està més tensada que mai, els titulars espanten, alguns programes de debat presenten les notícies d'una manera apocalíptica, els joves han deixat de creure en el seu futur, els més grans veiem com la situació retrocedeix i la classe política s'ataca i acusa com mai ho havíem vist.

A Espanya hi ha un Govern socialista amb problemes i la seva aliança amb l'extrema esquerra no permet dormir tranquil al president Sánchez. Les constants invectives entre els socis de Govern no contribueixen a relaxar la tensió social que es respira. En l'àmbit català esperem que se sàpiga alguna cosa de les converses entre els partits que es veuen guanyadors encara que no ho hagin sigut. Diuen que la CUP decidirà. Més incertesa al sac i més dubtes sobre una Catalunya sense pla. Mentrestant, a Barcelona 300 empresaris catalans diuen prou i demanen al Govern que se centri en la recuperació i demanen lleialtat institucional. Entesos. Amb la taxa d'atur del 16% és molt difícil ambicionar que la situació es calmi. El pitjor és el pessimisme que s'ha apoderat de nosaltres i la nostra escassa confiança que tant políticament com sanitàriament les coses es recomponguin en un breu període de temps. Hi ha qui diu que totes dues coses van per llarg. Llavors, ¿a qui pot estranyar l'augment del consum d'ansiolítics i antidepressius? A ningú.