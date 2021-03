Campañà, fotògraf esportiu

El Reial Madrid va guanyar per 2-1 el Barça en la final de la Copa de la República de futbol disputada el 21 de juny del 1936 al camp de Mestalla, a València. El diví Ricardo Zamora, el porter de l'esquadra blanca, va evitar que els blaugrana empatessin en els darrers instants amb una gran aturada que va immortalitzar el fotògraf català Antoni Campañà (1906-1989). L'equip que dirigia Paco Bru, i tenia al camp jugadors com el llegendari Quincoces, es va avançar amb dos gols d'Eugenio i Lecue, i Escolà va retallar distàncies, però el Barça de Patrick O'Connell, amb figures de la talla de Balmanya i Vantolrà a les seves files, es va quedar sense títol. Amb les graderies plenes d'aficionats, aquell matx va ser l'última gran concentració de masses abans de l'esclat de la Guerra Civil Espanyola, encara no un mes després. I va ser també un caramel per a un voraç llaminer del gènere com era Campañà, un dels grans noms de la fotografia esportiva del segle XX a l'Estat. L'editorial Comanegra va fer reviscolar el bon nom de l'arbucienc al final del 2019 amb un llibre que recollia la sorprenent troballa que els parents del fotògraf havien realitzat uns mesos abans fent neteja a casa: dues caixes i un munt de paquets plens d'imatges pràcticament inèdites de la Guerra Civil. El Museu Nacional d'Art de Catalunya ara mostra aquest llegat al públic en l'exposició La guerra infinita, que transcendeix el marc bèl·lic i exhibeix, entre altres, algunes instantànies que testimonien la seva categoria com a fotoreporter esportiu. Com aquesta de Zamora en un estadi atapeït d'espectadors. Una fotografia, ara mateix, impossible de fer.