El retorn de la mirada a l'entorn rural

La pandèmia ha reactivat l'interès per l'espai propi privat i també pel medi natural. El primer, per raons òbvies arran del confinament, ja que les llars redescobreixen la rellevància d'un entorn confortable atesa la inseguretat de l'exterior causada per una pandèmia que converteix paranòicament l'estrany en un perill quasi mortal. Res com a casa.

De l'altra, la dependència dels mercats exteriors que ha fet que determinats productes imprescindibles per combatre la pandèmia hagin estat difícilment assolibles per a països amb escàs marge de producció pròpia, ha reorientat la mirada cap a la fabricació local. Amb tot, no totes les matèries són reproduïbles al mercat interior. En el cas dels aliments, però, hi ha molts productes que arriben als establiments amb la marca d'elaboració del país. A més, la impossibilitat de fer grans desplaçaments ha atorgat més importància als paisatges propers.

Tot plegat converteix l'immediat en més desitjable, tot i que cal tenir en compte les circumstàncies extraordinàries que alimenten aquest desig qui sap si només transitori o amb vocació de romandre un cop resolta (si arriba el dia!) la urgència pandèmica.

En aquest context, el món rural accentua la seva reclamació de més atenció. Aquesta setmana hi ha eleccions a les entitats representatives de la pagesia a Catalunya. El sector té un munt de reptes propis per assumir en un moment de gran transformació professional (i no només de l'agricultura i la ramaderia), però els seus representants recorden que l'entorn rural no és un ens extern al conjunt de la societat, i que decisions que es prenen sobre aquest entorn afecten directament tota la ciutadania. El cas dels grans projectes de parcs eòlics i fotovoltaics n'és un exemple.

L'entorn rural ha estat el pati del darrere de les societats urbanites. Els nous temps de reconcentració a què ens ha abocat la pandèmia i la necessitat d'afrontar l'emergència climàtica, afegit a la competència global de l'economia del camp fan retornar la mirada cap al paisatge més essencial, que defineix el territori com a territori desitjable per a l'atracció externa i generador de riquesa en general. Unió de Pagesos recordava ahir a Manresa que la Catalunya Central és ja el segon territori català en el sector primari després de superar les comarques de Girona. El repte és global i ateny també al més proper.