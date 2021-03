Apostar per Martorell

Encara no és absolutament segur que el substitut del vehicle de combustió sigui el vehicle cent per cent elèctric de les característiques que es van perfilant avui, però els principals jugadors del sector donen a entendre que serà així i les fitxes es van disposant en el tauler comptant que serà així. Si ho és, la transformació de la planta de SEAT a Martorell en una gran fàbrica de cotxes elèctrics acompanyada d'una fàbrica de bateries propera i de serveis auxiliars associats, seria una de les grans cartes industrials que Catalunya podrà jugar en les properes dècades. La voluntat de Volkswagen que sigui així és una gran notícia. Tanmateix, les informacions que es van difonent van deixant clar que aquesta possibilitat, gairebé donada per segura pel govern espanyol fa ben poc, no està garantida ni de bon tros. Ahir, SEAT va concretar que la transformació de la fàbrica es farà si hi ha ajuts públics, i que el grup vol una fàbrica de bateries al sud d'Europa, no pas específicament a Catalunya. El gran projecte està, doncs, en l'aire, i serà objecte, doncs, d'una gran subhasta política en la qual Martorell és un candidat potent, però només si el govern espanyol hi juga fort.