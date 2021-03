Des de l'eixida miro la carena

Havien passat uns anys en què hi havia un escàs interès per a la inversió en energies verdes, en parcs eòlics i fotovoltaica especialment. Allò que anteriorment havia estat un negoci i que feia preveure gegants de ferro a les carenes de mig Catalunya i la transformació del verd de primaverals camps de blat en extensions negres de plaques que giren mirant el sol, es va aturar de cop. Aquelles promeses governamentals que garantien beneficis es van acabar en les primeres atzagaiades de la crisi econòmica del 2008. N'hi va haver alguns que s'hi van enganxar els dits, perquè les inversions no tenien una recuperació ràpida i el projecte va quedar a mig camí. Quan això passa, l'únic que sol fer negoci és el que t'ha deixat el crèdit. Aquests sempre hi són, fins i tot en les etapes en què es dediquen a vendre assegurances.

D'aquell període en van quedar poc més que accions amb un efecte més visual que interessant des del punt de vista econòmic. Els últims canvis de normativa han despertat l'interès altre cop per a la construcció de parcs eòlics, per fer-los amb trampetes, com ara no sobrepassar la potència màxima que permet la Generalitat, encara que hagin de fragmentar parcs, encara que n'hagin de dibuixar un al costat de l'altre. Si proposessin un parc de major potència amb un permís passarien, però seria més complicat de rebre l'autorització perquè la legislació de l'estat per aquest tipus d'instal·lació és més exigent. Per tant, damunt la taula dels ajuntaments del país, sobretot la taula de molts consistoris de municipis que són petits en població, hi ha moltes propostes de construcció de parcs eòlics i de nous camps de camps solars.

Fa dies, mesos, que es va sentint la cançoneta d'entesos i espavilats en el món de l'economia que indiquen que posar fotovoltaica a les instal·lacions industrials surt a compte. Els que entenen de negocis financers també fa temps que ofereixen productes per tenir un vida, diuen, més verda. I quan hi ha tants vents que bufen pel cul de l'embarcació aquesta pren velocitat. Ara estem en un moment d'explosió de tota aquesta nova indústria energètica.

Aquests dimarts publicàvem que la Generalitat ha desestimat dos parcs eòlics que s'havien de fer al Bages per l'alt impacte que podrien crear. Potser aquest serà el criteri a partir d'ara d'una administració que primer ha convidat al negoci de les energètiques i que ara es planteja que no pot ser crear tant d'impacte visual a les eixides de les masies de casa nostra.