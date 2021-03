Fa poc més d'una setmana que Manresa compta amb un altre projecte singular i únic. Un projecte que pot servir d'exemple per a molts altres, i que torna a situar Manresa al mapa de la innovació i l'economia asocial. Es tracta de Supercoop, el supermercat cooperatiu que ha trobat el seu emplaçament al mercat de Puigmercadal. No només és singular, també és pioner, juntament amb el supermercat cooperatiu de Barcelona i els dos de Madrid.

Impulsat per les incansables Alba Rojas i Carles Jódar, el projecte va generar ben aviat interès ciutadà (es va omplir dues vegades l'auditori de la Plana de l'Om, amb persones interessades per la iniciativa) i de seguida va reunir centenars de sòcies disposades a comprometre's i a modificar la forma en què comprem (consumim) i els valors des dels quals ho fem. Això només ha estat possible gràcies a la cultura cooperativa que el nostre territori té, i a la confiança i credibilitat que s'han guanyat a pols persones com l'Alba, amb capacitat per generar projectes des de la convicció del bé comú, amb humilitat i treball constants.

I és així com els més de set-cents socis de SuperCoop podran decidir plegats la política de productes del supermercat i participar en el seu funcionament (tant des del punt de vista organitzatiu, com des de la força del treball que cada persona ha d'aportar), entre moltes altres coses i decisions importants. El punt de partida és la creença ferma que amb la nostra compra quotidiana podem transformar l'entorn, i crear vincles econòmics més justos i més respectuosos amb el medi ambient. Vaja, no hauria de ser res de l'altre món, o en tot cas el que ja se suposa que hauria de passar a nivell global. Si tenim en compte la crua realitat, però, una utopia que només albirarem si seguim l'exemple d'aquests set-cents manresans.

I la felicitació se m'endevina doble, perquè aquest nou supermercat suposa alhora una certa revitalització del mercat de Puigmercadal, que tal i com succeeix en la majoria de mercats municipals del país, fa mans i mànigues per sobreviure i no desaparèixer per sempre. Les sòcies de Supercoop és fàcil que siguin persones amb propensió pels productes de proximitat, el petit comerç i els petits productors. Un públic que serà també rebut amb els braços oberts pels paradistes del mercat. Tant de bo aquestes similituds tinguin el seu efecte positiu per a totes les parts implicades.

Felicitem-nos doncs, que és un tema per celebrar. Molta sort i molt d'èxit al projecte, i enhorabona als més de set-cents socis que ja poden comprar d'una forma diferent.