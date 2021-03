La maleïda pandèmia de la covid-19 ha obligat a replegar la carpa de molts circs. Aquí a Espanya, però, l'espectacle prossegueix a l'escenari polític. No falta ningú: acròbates, contorsionistes, equilibristes, escapistes, mags, malabaristes, ventrílocs, pallassos.... En molts països s'ha prohibit l'exhibició d'animals en els espectacles, però a Espanya la legislació permet actuar segons quines bestioles.

Una de les actuacions que no pot faltar mai a cap circ és la protagonitzada pels pallassos. La parella de còmics es reparteixen el personatge a interpretar: el llest i el murri. A diferència del circ tradicional, en el circ polític en lloc d'una parella hi ha una munió de clowns. Aquests, però, no fan riure; fan plorar. I sobretot provoquen molta indignació entre els espectadors.

Una altra atracció del circ és el llançador de ganivets. La tensió i el suspens són presents en aquesta arriscada actuació. Malgrat el perill existent, hi ha molts polítics temeraris. La punyalada, amb nocturnitat i traïdoria, és una pràctica força habitual.

Malgrat la restricció d'espectacles a conseqüència de la pandèmia, la família política no està afectada per cap ERO. Amb el desig de continuar actuant, aquests dies s'han estrenat dos nous espectacles, a Múrcia i a Madrid. Amb aquests nous xous, la troupe circense és actualitat en ambdues comunitats autònomes.

A la pista circense de Múrcia, l'atracció estrella de l'espectacle està protagonitzada per tres escapistes que deixen els espectadors bocabadats amb un espectacular exercici de transfuguisme. La seva pirueta ha merescut l'elogi del capitost de l'empresa, el qual ha decidit recompensar-los. Els ha contractat per actuar en el Govern murcià amb una suculent retribució econòmica.

Mentrestant, a Madrid, ja fa mesos que la cartellera del circ està encapçalada per un elenc de traçuts mags. Abillats amb un extravagant frac de color blavós, la seva destresa és insuperable. Tenen una extraordinària habilitat per fer aparèixer i desaparèixer diners simultàniament de nombroses caixes: l'A, la B, la C... Uns astuts mags difícils de superar.

Ara, però, fa pocs dies s'ha anunciat un nou espectacle que està previst estrenar-se el 4 de maig. La directora del circ autonòmic madrileny ha anunciat pomposament la gala inaugural. Un muntatge escènic amb un cost econòmic força elevat. Segons un diari de la capital del regne, l'espectacle costarà 20 milions d'euros. L'ambició de la directora artística del circ perjudicarà altres prioritats sol·licitades pel públic de la comunitat autònoma. En plena crisi econòmica i social, cal administrar assenyadament el diner públic. Milions d'euros malbaratats, ja que,segons el diari madrileny, l'any 2023 s'haurà de renovar altra vegada la cartellera, tal com mana l'estatut autonòmic.

Aquests dissortats espectacles desacrediten l'honorabilitat i el prestigi del circ clàssic. Aquestes deplorables actuacions fan trontollar els fonaments de la democràcia. El públic no es mereix aquests artistes impostors.