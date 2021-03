Complir i fer complir

La Policia Local de Manresa ha obert 345 expedients en el que portem d'any per no respectar les normes anticovid, una xifra que, si es posa en context, respon a una activitat sancionadora molt baixa. Tres sancions al dia per saltar-se el toc de queda, per exemple; tres al mes per reunions de més persones de les permeses. En una ciutat de gairebé vuitanta mil habitants, és realment molt poc. La lectura és doble. En primer lloc, aquestes xifres responen al fet que el compliment de les normes està sent amplíssim; la immensa majoria de la ciutadania les respecta amb una disciplina que, abans de la pandèmia, hauríem considerat impossible d'aconseguir en aquesta societat nostra. Tanmateix, la segona lectura és que, fins i tot amb un grau de compliment ciutadà elevadíssim, un nivell de sancions tan baix no pot respondre a una activitat policial molt intensa. Els manresans es porten molt bé, però potser no tant. I si amb cada graó de reobertura s'incrementen els contagis, seria bo que es garantís al màxim possible el compliment de les regles. Com més es compleixin, menys contagis. Com més vigilància, més es compliran.