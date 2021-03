Cal aprovar la nova llei trans*

El darrer ple municipal de l'Ajuntament de Manresa va ser important per un fet que encara no havia succeït mai: per primera vegada es va parlar específicament de la realitat trans* en sessió plenària, un fet molt rellevant per a la seva visibilització. La proposta va néixer fruit d'una moció presentada per ERC i Junts per Manresa a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d'una nova llei estatal. A la sessió, va iniciar el debat el col·lectiu L'Aldarull, que lluita des de fa temps per aquests objectius.

És important aprofitar tots els espais possibles per poder sensibilitzar la ciutadania sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere. I posicionar el tema a l'esfera pública –com es va fer en el ple– és una acció necessària i un objectiu del Pla d'Igualtat LGTBI de l'Ajuntament de Manresa. Des de la regidoria hi estem treballant de valent des de fa temps. L'obertura del Servei d'Atenció Integral LGTBI el 2018, l'acompanyament a la creació del grup de suport mutu Transfamílies Bages, la realització de tallers per parlar de sexualitat per a persones trans* no binàries i intersexuals, la creació de l'Espai Iris –un punt de trobada per generar xarxes entre joves LGTBI– o l'estipulació de clàusules de discriminació positiva dins dels plans d'ocupació municipals, en són alguns exemples.

Des dels ajuntaments podem fer molt, però necessitem un nou marc legal que ens permeti assolir plenament els drets. Amb la proposició presentada al ple –que va ser aprovada amb els vots a favor d'ERC, Junts per Manresa i Ciutadans, i l'abstenció del PSC– es va instar al Govern espanyol a aprovar, ja en aquesta legislatura, una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministeri d'Igualtat i les entitats trans*, que està fonamentat en el reconeixement de les identitats trans*, en l'assoliment de la plena igualtat, en la despatologització –fins al 2018 l'OMS encara ho considerava una malaltia mental– i en l'abordatge integral de polítiques que permetin intervenir en les desigualtats estructurals. També reivindica aquesta necessitat i urgència d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada Llei 03/2007 i poder fer front, així, al deute històric de la societat envers aquest col·lectiu.

L'esborrany, però, està a hores d'ara bloquejat, pendent que entri al Consell de Ministres per poder presentar-se a debat al Congrés, un pas que pot trigar mesos. Per aquest motiu, col·lectius trans* protesten a les portes de la cambra baixa i a diverses ciutats –també a Manresa– i, just la setmana passada, ERC, Junts i la CUP van registrar una proposició que recull la proposta de llei del Ministeri d'Igualtat d'Irene Montero, per tal de fer pressió sobre el Govern espanyol.

És un deure i una obligació que aquesta llei tiri endavant. Són drets fonamentals que l'OMS i la mateixa Constitució espanyola reconeixen. Els drets no es debaten, es garanteixen. I esperem que la majoria progressista del Congrés així ho permeti fer.