En pròpia pell

L'avatar del MHP Carles Puigdemont a Twitter és @KRS, si el busquen hi trobaran que dimarts al vespre va escriure: «La construcció del relat comença amb el titular, després venen els fils de tuiter i l'endemà ja és la consigna a replicar a les tertúlies per part dels peons que hi tenen situats. Funciona així. Et colpegen fins que et dobleguen o dobleguen el teu entorn. Tècniques mafioses». Ho vaig haver de llegir unes quantes vegades. Em va semblar increïble, s'havia sincerat, i explicava com ell i els seus amics es dediquen a cremar a la foguera tot aquell que s'atreveix a discrepar de la línia oficial del processisme. Així és com es crea l'espiral del silenci en aquest país. Tant se val qui siguis o quina sigui la teva trajectòria vital, quan els inquisidors ho decideixen et destrossen sense manies.

Com sol passar, els més cruels són els que tenen la pell més fina, en aquest cas el mateix Puigdemont tasta la seva medicina. No sé si s'estava referint a que, en les actuals negociacions, Esquerra ja no el vol anomenar, a partir d'ara, «President legítim»; o a que «el Consell de la República» ja no tindrà les atribucions que tenia (?), o ves a saber a què. El de Waterloo s'està adonant que l'Honorable Aragonès, quan sigui MHP, no voldrà ser un president vicari i això l'encén.

El MHP @KRLS, això d'ERC no ho té entès. Després de vuitanta anys podran tornar a presidir la Generalitat, tant els fa haver de passar per la vergonya de fer-ho sense no haver guanyat les eleccions. Això s'arregla ràpidament, els socialistes no són demòcrates. Ho insinua l'honorable Josep Huguet en una interessant entrevista que Carles Blaya va fer en aquest diari als autors del llibre Picar Pedra. A la repregunta de l'astorat periodista, Huguet contesta «venen d'una tradició democràtica, però estan consolidant un règim antidemocràtic». I això dit per qui fou conseller dels dos presidents socialistes durant aquest «règim». I es queda tan ample!

Que Esquerra no és de fiar és quelcom que aquells que vam gaudir de l'honor d'entrar al despatx de l'honorable Joan Raventós ho tenim molt clar; era la primera lliçó. He de reconèixer que, a la meva època, en l'àmbit de l'ajuntament, res a dir, si entenem que nosaltres érem els més grans i, per tant, els havíem de deixar fer algunes rebequeries. D'això, ara, n'anomenen marcar perfil propi. En l'àmbit comarcal ja podríem dir altres coses, com les seves negociacions als primers consells comarcals, a dues bandes. Oi Josep? A escala general n'han fet de totes i de tots colors, des d'investir Pujol fins a fer caure Maragall i després governar amb Montilla. O votar una moció de censura al Congrés i després no votar el pressupost. I, més tard, tornar a votar el que havien fet fora. Una cosa i la contrària, segons convingui.

MHP @KRLS, no recordeu les 155 monedes de plata d'en Rufián? Us heu fet servir mútuament mentre us ha convingut, ara us toca callar. Dediqueu-vos a internacionalitzar el conflicte que això, aquí, encara hi ha qui s'ho creu i els agrada molt.