100 dies després

Avui, dia 27 de març, fa 100 dies que Fem Manresa, juntament amb el moviment feminista organitzat de la ciutat, vam portar al ple de la corporació una moció per tal de garantir l'avortament lliure, gratuït i a prop de casa de més de 200.000 persones del Bages, Solsonès i Moianès arran de destapar la impossibilitat d'avortar quirúrgicament a Sant Joan de Déu, l'hospital de referència de la Catalunya Central i gestionat per Al-thaia.

Fa 100 dies que l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa, que té dos representants dins el Patronat d'Althaia, i que un d'ells, l'alcalde, el presideix i disposa de vot de qualitat, no es pronuncia més enllà del «se'n va parlar». Fa 100 dies que reclamem un compromís ferm per part dels partits que formen l'equip de govern, ERC i Junts per Manresa per tal que a Manresa i arreu de la Catalunya Central es pugui avortar. També fa 100 dies que els exigim que representin els interessos de les habitants de Manresa davant del Patronat. I fa 100 dies d'un silenci absolut.

Tradicionalment es dona com a treva un període de 100 dies al Govern, a fi d'organitzar-se, prenent des de l'oposició una posició expectant i moderadament crítica. Un cop se supera aquesta fita, la treva s'acaba.

L'origen d'aquests 100 dies és incert, alguns ho remunten al govern dels 100 dies de Napoleó. I altres creuen que va ser arran que el president Franklin D. Roosevelt demanés a la premsa que, si us plau, li donessin un marge de temps per revitalitzar l'economia esbotzada per culpa de la crisi de l'any 1929, el gran crac del 29.

Aquesta condescendència vigilant davant d'un nou Govern o davant d'un afer d'alta transcendència era una pràctica habitual en els països democràtics, que ha anat a menys, tanmateix alguns la reclamen com un gest amable i caritatiu. A Manresa, i arreu de la Catalunya Central, aquesta treva s'ha acabat.

Venim d'uns llargs 100 dies d'espera i expectació, on l'única resposta que hem rebut per part del Patronat d'Althaia ha estat decebedora, però gens sorprenent. Aquesta resposta s'ha limitat a una carta oberta al diari Regió7, que també se'ns va enviar a les regidores de Fem Manresa, on. a través d'un gran exercici de retòrica. s'aconsegueix no dir res concret i tangible en tot el text. Cap mena de compromís amb res i cap mena de voluntat de començar a treballar per poder realitzar avortaments.

Senyors del Patronat d'Althaia, la treva ha vençut: ja n'hi ha prou de preses de pèl. Volem i farem que feu efectiu el dret a l'avortament. I si l'Església, a través de l'orde religiós de Sant Joan de Déu, segueix obstaculitzant, com porta fent durant segles, els nostres drets reproductius, exigim que siguin convidats a marxar del Patronat.

Ni Manresa ni la Catalunya Central es pot permetre que un orde religiós dicti, a través de postulats retrògrads, l'agenda en matèria de drets sexuals i reproductius de tot un territori.