Vacunant malgrat tot

La resposta que els ciutadans de la Catalunya Central i del conjunt del país han donat a l'obertura de l'agenda de vacunació a tots els adults de 60 a 65 ha estat una demostració de voluntat de fer un pas endavant en la lluita contra la covid i una validació de la confiança en les vacunes en general i en la d'AstraZeneca en particular. Naturalment, no sabem quin percentatge de població no hauria volgut respondre a la crida si se l'hagués contactat; no sabrem quanta gent haurà reaccionat a les misèries del vaccí d'AstraZeneca generant un rebuig que acabarà apareixent. Però a hores d'ara es pot afirmar que, en general, cada vegada que els ciutadans han tingut la possibilitat de respondre ho han fet, i amb escreix. Deu mil vacunes adjudicades en hores en són la millor prova. AstraZeneca no mereix aquesta confiança dels ciutadans, que tenen motius sobrats no per desconfiar de la seguretat de la vacuna, sinó per voler obsequiar l'empresa amb una bona botifarra, que és la resposta que mereix la seva irresponsabilitat tramposa. Tanmateix, la gent respon. I ha de continuar així.