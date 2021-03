Les comarques de l'àmbit d'aquest diari han tingut representació al Parlament des de la primera legislatura. Una altra cosa seria determinar si ha estat la que li pertocaria proporcionalment a aquesta part del país, i si aquests representants han fet prou força des de la Cambra catalana per vetllar pels interessos d'aquestes terres. Els partits que han estat majoritaris, tradicionalment són els que n'han aportat més, tot i que en moments determinats, com ara, hi ha alguna formació, com JxC, tercera força, que pràcticament no hi té veus. Només Jordi Fàbrega, alcalde de la Seu d'Urgell, i, si es vol, Aurora Madaula, que té ànima berguedana i relació amb Berga, tot i que ni hi ha ha nascut ni hi viu. El que no té justificació és la tardança d'aquestes terres a fer aportacions femenines a la política catalana. En aquest mandat, però, gairebé hi ha paritat: Cristòfol Gimeno, Jordi Riba, Òscar Ordeig, Laura Vilagrà, Alba Vergés, Núria Picas, Ferran Estruch, Jordi Fàbrega i Basharat Changue. Els èxits polítics d'ells haurien de ser els de les comarques del centre del país.