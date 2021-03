Clavats com un mercant al canal de Suez

Quan escolto les indicacions i contraindicacions del que puc fer i del que no puc fer aquests dies, em quedo encallat. Talment com un mercant que es quedés atravessat, posem per cas, al canal de Suez. Cosa altament improbable. Cada vegada que el Procicat, o algú del Govern o de sanitat en nom seu surt a explicar-me coses, agafo paper i llapis i en prenc nota per mirar d'entendre-ho fins que em quedo clavat, posem per cas, com un mercant que fa figa i no pot avançar ni recular. Cosa improbable que passi. I això que les instruccions semblen clares: a casa, que no hi entri ningú. Ningú. A fora, grups que no passin de 4, tot i que fins ara podíem ser 6. Als bars. Això d'anar al restaurant és una operació de càlcul d'estructures. A dins del cotxe només els de casa, sempre que els de casa tinguin els papers que diguin que són de casa. No és el meu cas. Visc feliçment sense papers, però això, si m'aturen, em ficaré en un merder. No tinc res per demostrar que la persona amb qui viatjo dins del cotxe és quelcom més que una acompanyant. Senyor agent dels Mossos, li serveix com a prova de convivència una morrejada en tota regla? Em referia a una morrejada a la meva parella, no a vostè, eh! Agent, li serveix si li explico intimitats? Agent li explico què vam fer ahir...? No cal continuar per aquí que prendrem mal, com si fóssim un vaixell mercant atravessat a Suez. No et pots moure més enllà de les comarques –sort que ja ens hem après el nom de totes les comarques–, però de fora sí que poden venir guiris, turistes i rodamons. S'entén? No. Cada vegada que surten a explicar-nos les explicacions m'adono que quan t'han de donar tantes explicacions per fer-se entendre és que no s'ho han escrit bé. I els veig, sí, com un vaixell atravessat al canal de Suez incapaç de moure's. Ni moure's ni deixar que ningú es mogui. I a risc d'equivocar-me, ja veig a venir que la propera partida de vacunes que no arribi a temps, o que senzillament no arribi, sortirà un senyor i ens explicarà per fi la veritat: que les vacunes no arriben perquè al canal de Suez s'ha encallat un vaixell mercant de 400 metres d'eslora i que això fa que cap vaixell pugui passar d'Orient a Occident i que amb el col·lapse mundial de vaixells la cosa anirà una mica més per llarg. I que mentrestant seguim les instruccions que ens ha donat el Procicat, que, com tothom sap, són les següents: màxim 4 menys de 6, res de visites, tothom a casa i res de sortir si no és per anar a Madrid. I si demaneu alguna cosa per Amazon, penseu que hi ha un vaixell clavat a Suez que serà l'excusa perfecta per tot el que ens passi en els propers dies.