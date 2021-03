Em sap greu però guanya el pessimista

Covid, pandèmia, contagi, distància, confinament, mascareta, UCI, morts, vacuna... Podria omplir aquest text fins al final amb totes les paraules relacionades amb el que estem vivint des de fa un any, que ha esdevingut, a la força, l'epicentre de les nostres vides i neguits. Ens hem hagut d'acostumar a veure mitja cara a les persones, a intuir-ne el somriure. Hi ha qui s'ha acostumat a saludar-se amb els colzes, amb els punys. La resta, ho fan a distància. De tant en tant continua apareixent en les converses alguna persona que no s'ho acaba de creure, algun Sant Tomàs que no s'empassa que aquest virus sigui fruit de l'atzar i no una creació humana amb alguna finalitat econòmica o geoestratègica, o que treu ferro a les morts i les compara amb les d'altres malalties per afirmar que no n'hi ha per a tant. Per als pessimistes de mena, si hi ha una màxima que es pugui aplicar en qualsevol àmbit de la vida és que tot sempre pot anar a pitjor. En el cas de la pandèmia, tanmateix, habituats a la constant muntanya russa de les dades sobre la velocitat del contagi i el risc de rebrot, semblava que, com a mínim pel que fa a les vacunes, aportaven certeses i bones notícies que convidaven a l'optimisme. La rapidesa amb què han estat disponibles, la varietat, l'efectivitat... Fins i tot el tema de les trombosis que ocasiona l'AstraZeneca -encara no aclarit del tot per les autoritats europees- podria quedar en un segon terme si es compara amb els beneficis de tenir la població vacunada. No ha de ser fàcil gestionar vacunes diferents amb unes necessitats diferents i que, a més, requereixen dues dosis, amb la feinada doble que comporta. Dit això, a Manresa, les vacunacions van començar el 27 de desembre. Ahir va fer tres mesos i, com informàvem aquesta setmana, a la Catalunya Central i, per tant, de la capital del Bages, la població vacunada no arriba al 6%. És impresentable que encara hi hagi persones de més de 85 anys sense vacunar. No pot ser que calgui demanar cita prèvia per vacunar-se i que, a més, es faci amb un sistema que genera errors. A hores d'ara, caldria estar fent vacunacions massives les 24 hores del dia. Per desgràcia, aquest tema que semblava que aportava un bri d'esperança, s'ha empeltat del guirigall en què s'han convertit les consignes relatives a les restriccions, que només fan que generar incertesa. Un autèntic sense sentit. A banda de la mascareta, la majoria de ciutadans hauríem de dur una corona flotant damunt del cap per la paciència que estem demostrant amb uns governants incompetents, inefectius i mancats d'idees i de claredat. Guanya el pessimista.