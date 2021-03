Sumar pel Berguedà

L'Ajuntament de Gironella ha elaborat una ruta per 15 edificis del municipi que representen el ric patrimoni arquitectònic del poble, llegat de l'esplendorosa època del tèxtil i dels temps en què els grans senyors bastien esplendorosos edificis modernistes –o de l'època– per fer visible la seva potència i per expressar el seu interès per la cultura. La ruta compta amb una guia en paper, plafons indicatius i codis QR per tenir accés a la informació. Posar-ho en solfa ha costat 42.000 euros, dels quals 13.000 han estat aportats directament pel consistori. És una iniciativa que pretén donar valor al municipi i pescar en el flux de visitants del nord del Berguedà i en els quals estan de pas. No se'n pot esperar un rendiment directe ni gaire palpable, però és un gra de sorra més dels molts que el Berguedà ha d'anar posant per ser percebuda com una comarca perfecta per a la visita curta i el turisme de cap de setmana. Només es podrà aconseguir amb la suma d'atractius. Tanmateix, les petites guerres aïllades tampoc no portaran a la victòria si no hi ha una estratègia comarcal que faci que les coses que poden sumar sumin als ulls dels possibles clients.