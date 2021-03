Mossèn Ramon Barniol i Queralt

Deia al pròleg de la primera edició del llibre Queralt. El santuari de la Mare de Déu l'any 2004 «Mossèn Barniol, des que n'és el capellà custodi, ha emprès una tasca de renovació de tot el que pertany al santuari que és propietat de la parròquia de Berga. Mossèn Ramon Barniol, sense deixar mai de fer de capellà de Queralt atenent els milers de persones que visiten el santuari, l'ha renovat en gran part, ha fet el terra nou, la teulada nova i ha canviat els bancs de l'església, ha posat calefacció al temple, la capelleta dels ciris per evitar els fums, s'ha cuidat de fer l'expositor de part dels vestits de la Mare de Déu, l'accés al cambril per a les persones amb problemes de mobilitat o una obra que no es veu, però que és bàsica per suprimir la humitat del temple, com explicava Jordi Pardinilla a El Periódico de 5 de maig del 1998: es varen extraure més de 100 metres cúbics de roca viva per aïllar la paret de l'església de la muntanya, i mossèn Barniol continua treballant. Esperem que sia per molts anys».

L'any 2011, en la tercera edició del llibre, vaig escriure: «Avui, l'any 2010, encara romanen sense cap utilitat tots els edificis municipals de Berga de Queralt. Mossèn Ramon Barniol –l'actual capellà custodi–?ha transformat radicalment l'església del santuari o la Cova de Santa Elena i hi segueix fent feina. No para de treballar per fer del santuari queraltí un dels millors santuaris de Catalunya. I que tot Queralt pugui lluir esplendorós com mossèn Barniol ha aconseguit que llueixi l'església del santuari i els seus edificis annexos».

Mossèn Ballarín, l'any 1974, va impulsar la separació d'Església i Estat a Queralt. El 4 de novembre es va firmar el document de la Partició del Condomini de Queralt. Per al bisbat queda el temple i els seus annexos, la sortida al castell del Berguedà on hi ha el campanar, i una petita part de la planta baixa del santuari per a botiga de records; la resta és per a l'Ajuntament. L'Església es va comprometre a no instal·lar cap establiment d'hostaleria, i l'Ajuntament, a no permetre la venda de records a l'hostatgeria. Les construccions parroquials ara, l'any 2021, són de molt fàcil identificació, estan totalment renovades i adequades a les funcions que han de fer; mentre que les construccions de la part municipal ja fa massa dècades que estan ben deixades de la mà de Déu i sense fer massa servei per a allò a què havien estat encomanades. Mai cap Ajuntament de Berga, en la democràcia postfranquista, s'ha pres seriosament el santuari queraltí; això és un gran misteri... la infraestructura més important, turísticament parlant de Berga, amb propietat exclusiva municipal fa pena.

Ara, mossèn Ramon Barniol ha marxat de Queralt, el capellà custodi deixa el santuari, transformat, impecable per afrontar sense problemes el segle XXI. Mai li podrem agrair tot el que ha fet pel santuari de Queralt. Mossèn, Queralt, sense la vostra presència, mai més no tornarà a ser el mateix.