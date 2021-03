un pla per al convent

El convent de les germanes caputxines a Manresa és una finca enorme situada entre el carrer Talamanca i el carrer Arbonés. Aquella zona del barri antic, fortament deprimida com el conjunt del barri, no pot ser reformulada sense comptar amb la finca del convent, on actualment viuen quatre germanes molt grans i sense relleu. Per a Manresa, és molt important que aquesta finca tingui una sortida compatible amb l'interès urbanístic de la ciutat i del barri; altrament, pot esdevenir un erm gran i problemàtic. El projecte que pretenia impulsar-hi Sant Andreu Salut hauria estat un gran benefici públic, però el bisbe de Vic, Romà Casanova, ho va impedir. Li va importar més refermar la seva posició jeràrquica que respectar el desig de les germanes i afavorir la principal ciutat de la seva diòcesi. Ara, resolt el litigi pel Vaticà, Casanova ja no hi pot posar les urpes i les monges preveuen un nou futur per a la finca, que volen cedir a l'Ajuntament i a Inspiració 2022, una entitat dedicada a la reflexió que ja s'hi reuneix. És un pla que encara requereix molt aclariment i molta maduració conceptual i legal, però tranquil·litza que hi torni a haver un horitzó.