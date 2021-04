lleis i mascaretes

El BOE ha publicat aquesta setmana una llei aprovada pel Congrés i el Senat que consagra un decret del Govern dictat l'any passat i que endureix l'exigència d'utilitzar mascareta sempre, a tot arreu i independentment de la distància respecte d'altres persones. La norma, que dicta de forma expressa que també cal utilitzar la màscara en platges i piscines, apareix de sorpresa després que totes les comunitats autònomes establissin l'estiu passat normes que permeten estar a platges i piscines amb la cara descoberta, amb certes condicions. Que pugui ser d'una altra manera resulta, simplement, inversemblant. Encara més si, aquest estiu, hi haurà un cert grau de vacunació. El mateix Govern ha tret importància a la duresa de la norma, però ara caldrà que trobi la manera d'esmenar-la d'acord amb les comunitats autònomes, cosa que ni tan sols no estan tenint la decència de fer ràpidament. Absurds així erosionen la credibilitat de les institucions i desacrediten les normes que, després, els governs ens insten a complir amb una barreja d'autoritarisme i paternalisme. Si més no, podrien córrer a resoldre la trencadissa, i no deixar que el ridícul duri gaire més.