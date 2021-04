La (meva) setmana santa

La meva setmana no sé si és santa o què. Però m'ha anat així. Dilluns. Operació sortida. N'ha marxat un munt de gent, fora, però no tanta com s'esperava, perquè amb això del teletreball, diuen, ja no saps qui marxa o qui ja ha marxat abans d'hora. Les operacions sortida ja no són com les d'abans, i trobo que això, per si sol, ja és una bona notícia. També tinc clar que els que compten cotes per saber quants en surten i quants en tornen cada dia que passa ho tenen menys clar. Les connexions televisives i radiofòniques per narrar col·lapses i cues han estat en bastanta mesura un fracàs. Crec que els que diuen que en saben, no en saben. Potser en sabien. Ara no en tenen ni idea. Dimarts. Operació president. Tampoc. Tot i que estava cantat que seria que no, feia una certa il·lusió pensar en tenir president just abans de les vacances per poder marxar tranquils amb la feina feta. Doncs no. Mentre fem vacances desconnectant espero que els que han de formar Govern no desconnectin ni un moment, si us plau. Trobo que han tingut unes bones i llargues setmanes de quaresma per posar-se les piles. Si ara em diuen que descansaran, m'ho prendré malament. Descansar de què? Dimecres. Operació mascareta. Ens diuen que la mascareta te l'has de posar per anar a la platja, i tal. Només de sentir-ho em venen ganes de fer-me nudista. El problema no és la mascareta, és com ens diuen les coses. I si et fas nudista, com va això de la mascareta? Ho dic per a un amic. Dijous. Operació vacunes. Escolto que avui arribaran un milió de vacunes i ja no sé si alegrar-me o demanar-me si les posaran totes ara, d'una tirada. Se m'acut que ja és mala sort que, anant com anem curts de vacunes, en aquest país, aquestes arribin en Dijous Sant amb mig país tancat i l'altre a punt de fer-ho. Quantes en posaran? Trobo que l'operació vacuna va molt a ritme de processó. Deu ser això. Divendres. Operació desconnexió. Si em truquen, no em trobaran. No pas perquè sigui gaire lluny, vivim i ens escapem entre comarques, sinó perquè, cansat d'estar cansat, m'he perdut per descansar. Desitjo que tu també estiguis desconnectat. Com que em moc amb parella bombolla sense papers, fa uns dies em vaig fer entregar un paquet a casa i duc el resguard penjant al coll com si fos el llibre de família. Per si els Mossos. Dissabte. Operació sense noticies de mi. Ja he avisat en el paràgraf anterior que no em busquessin. Segueixo igual. Diumenge. Operació mona. La notícia d'avui – i de demà– són les mones i les estadístiques de quants padrins han complert i de quants s'hauran saltat bombolles per complir amb els fillols. Veig el dispositiu «mona» dels Mossos amatents per caçar bombolles no familiars movent-se per l'entrega i intercanvi de mones. Sortirà al telenotícies, n'estic segur. Dilluns. O sigui, demà: tant que n'hem parlat i tan curta que és. La setmana santa està sobrevalorada. Però molt.