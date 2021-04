Sant Jordi tindrà parades al carrer. Si fa un any la pandèmia va provocar que el Dia del Llibre i la Rosa, el 23 d'abril, se cenyís a la xarxa i a comandes per repartir o recollir, quan les llibreries van tornar a aixecar la persiana, aquest abril, si l'evolució de la situació epidemiològica no ho atura, la ciutadania podrà tornar a celebrar la festivitat al carrer. Amb mesures i espais acotats. A Manresa, la intenció és repetir el model del 23 de juliol passat però ampliant l'espai. A més de l'àrea perimetrada al passeig de Pere III, engany hi haurà una segona zona d'accés controlat a la plaça de Sant Domènec. No, no serà un Sant Jordi prepandèmia, perquè la condició per participar-hi és pertànyer a un dels sectors professionals implicats: llibreries, floristeries o editorials, tal com ja es va fer a l'estiu i ara amb la possibilitat, també, de posar parades a l'exterior dels negocis de llibres i de flors. Als pobles petits, sense llibreries, floristeries o editorials, seran els ajuntaments els qui decidiran a quines entitats locals se'ls atorga el dret a estand. Un Sant Jordi de mínims en aquesta anomenada ´nova normalitat' de límits.