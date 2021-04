Vacunes i dades

Hi ha hagut Setmana Santa. Uns dies amb limitacions per la pandèmia, però amb nivells de permís de mobilitat que feia molt temps que els catalans no teníem. Les ganes dels catalans de sortir a donar el vol, de fer vacances, de gaudir d'espais de natura s'ha traduït amb un alt nivell d'ocupació en el turisme. La gastronomia ha tingut també un paper molt important. A molts dels restaurants de les zones més turístiques han posat el cartell de ple. No ha passat el mateix als de Manresa, tot i que els dissabtes i diumenges dels dies abans de Setmana Santa també havien estat molt i molt bons per als establiments de la ciutat. Vivim amb una esperança, que té peus de fang i que ha mostrat moltes debilitats, la vacunació. Al cap i a la fi, és l'únic al que aquesta pandèmia ens deixa agafar. Al mateix temps que hi ha hagut aquests dies de descongestió de la pandèmia, sembla que hi ha bons símptomes i s'anuncia l'arribada de més medicaments i l'obertura a nous grups d'edat. Només les dades poden tòrcer la il·lusió que acompanyat la societat.