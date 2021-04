Vestir-ho tot dels anys 80 per buidar-te la cartera

Si quan eres petit, de la teva boca va sortir algun «chachi piruli», flipaves en colors, ho veies tot guay del paraguay i quan et deien «de què vas?» responies «de Bitter Kas», és que ets nascut als anys 80 o principi dels 90. Un millennial de cap a peus que anava pel carrer cridant «la cagaste, Burt Lancaster» i que li deia «ni hablar del peluquín» a son pare quan aquest l'enviava a prémer el botó per canviar el canal de la tele (de TV3 a La 1 i poca cosa més).

Per sort, tot aquest argot ha quedat al marge i no ha acompanyat la fal·lera pels anys 80 que des de fa tres o quatre anys ha convertit el segle XXI en un remember dels temps de Ronald Reagan. Res no se n'escapa: roba, televisió, música, joguines ni restaurants. I no és que aquella no fos una dècada per alucinar pepinillos, sinó que les grans marques saben que ara són precisament els millennials els qui, arribats a la quarantena i amb fills, els toca prendre les decisions. I què millor que invocar aquells meravellosos anys per fer-los gastar?

Que no t'enganyin, el retorn dels 80, aquella època pretecnològica quan es feien rebobinar les cassets amb un bolígraf Bic, no és una moda, sinó un negoci. La tendència es va començar a deixar entreveure cap al 2016, amb l'estrena i èxit de les sèries Stranger Things, homenatge al Hollywood dels anys 80, i Full House (Madres forzosas), una sitcome que continuava les peripècies dels Fuller, de Padres forzosos, però ara a través de les filles que ja en tenen 40.

Les cadenes de menjar ràpid també han fet un viatge retro perquè piquis. A l'establiment KFC de Manresa, acabat d'obrir, llueix el logotip que la cadena va estrenar el 2018 i que s'assembla molt al del 1990, amb tipografia serif. Pizza Hut també ha recuperat un logo amb aquest detall tipogràfic considerat fins fa poc antiquat i Burguer King té en marxa un canvi d'imatge que, entre altres coses, recupera l'emblema del 1999.

I les joguines (les que compres pels nens, però que en realitat són per a tu). Un dels regals buscats el Nadal passat va ser un Delorean de Regreso al futuro, en versió Playmobil, mentre que en l'anterior, la mateixa companyia ja va triomfar amb les miniatura dels Cazafantasmas. Franquícia, per cert, que el 2016 va tornar en clau femenina.

A l'hora de passar la targeta, però, recorda que, com a membre de ple dret de la Generació Y, ho tindràs complicat per arribar a assolir els ingressos dels teus pares -diuen els estudis- i que hauries de començar a pensar en un pla de pensions, que la paga de l'Estat, no la tens garantida.