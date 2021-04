Molts anys

Quan surti aquest article farà just un mes (menys un dia del Dia de la Dona, atrafegats com estàvem si la pandèmia permetria o no, manifestacions vaig badar i no vaig comentar res envers aquest tema, hi badarem una mica.

L'emergència sanitària i les conseqüències econòmiques relacionades, segons alguns estudis, han impactat negativament més en les dones que en els homes, reobrint parcialment escletxes ja tancades amb relació a les diferències de gènere, segons l'edició 15 de l'informe del Fòrum Econòmic Mundial, envers l'escletxa entre gèneres de l'any 2021. La paraula anglesa «gap» ha estat traduïda com a escletxa, segurament amb menys «glamur».

Si en tota debilitat es pot trobar una oportunitat de millorar, en aquest cas encara més. L'informe mesura 4 paràmetres diferents, en 156 estats, a saber: Apoderament Polític, Participació Econòmica i Oportunitat, Salut i Supervivència i l'Assoliment Educatiu. Tenint en consideració aquests 4 paràmetres, es considera que, globalment s'està a un a 68% d'una paritat real entre gèneres; a on la desigualtat és més flagrant és en l'Apoderament Polític, només, globalment, un 22% de la paritat, i un 58% de la Participació Econòmica i Oportunitats (de treball sobretot). Aquest 68% està uns 0,5 punts per sota de l'any 2020.

Els governants tenen una gran oportunitat de crear i desenvolupar un sistema més equitatiu i polítiques que facilitin una economia més resilient en la paritat de gènere. Ara bé, ens podem preguntar només és una tasca dels polítics o d'un sistema social? Ens fixem, només en les dones o creem sistemes que facilitin la igualtat? Si les conductes dels humans vénen provocades per factors genètics, educatius i socials, tenim feina per fer.

Les conductes reproduïdes generació darrera generació, s'incorporen al nostre codi genètic, i aquí rau el primer problema, ens falten generacions que modifiquin conductes genèticament estructurades. Les diferents religions, bàsicament les monoteistes, hi ha tingut molt influir en l'escletxa. Sembla versemblant que en l'aspecte educatiu i social tenim oportunitats de modificar estereotips, però en l'educació, a part de l'escola, els pares i mares hi tenen molt a veure. Recordem que els estudiosos ens diuen que en l'adquisició de valors l'etapa entre els 0 a 6 anys és clau. És difícil modificar valors i criteris posteriorment, estem més condicionats del que ens pot semblar. Les normes i directrius legislatives ens poden marcar un camí efectiu malgrat es l'educació rebuda dins les famílies primer i a l'escola que ajuden i facilitin la inclusió i evitin conductes de marginació.

Seguint la corba d'evolució del darrer any, segons el Fòrum Mundial, faltarien uns 135 anys per tal d'assolir una igualtat de gènere, Eren uns 99,5 anys al 2020; si parem atenció al paràmetre de Paritat Econòmica queden 267 anys per assolir la paritat; ens situem, doncs, a molts anys, segurament massa anys per assolir una igualtat de gènere.